Línea directa

Sábado 15.02.2020 - Última actualización - 20:21

20:19

Colectivos de doble piso

ALFREDO SALOMÓN

“No me sorprende el hecho de los continuos accidentes con consecuencias nefastas con los colectivos de dos pisos. Para colmo si le agregamos ciertos conductores de estos colectivos mal dormidos o con un poco de alcohol en la sangre -lo permitido- completa el cuadro. Yo diría que ante el vuelco de un colectivo lleno de pasajeros, por más hábil que sea el conductor, al buscar las causas se debe tener en cuenta que el mayor peligro está en que estos móviles carecen de un centro de gravedad, de una base de sustentación que le otorgue un equilibrio estable. Es muy raro que este grave problema y este grave riesgo no se haya tenido en cuenta a la hora de aprobar la circulación de estas unidades de doble piso. No quiero pensar que sea más importante la recaudación monetaria que la seguridad para los pasajeros, quienes suben confiados a estos móviles y se equivocan porque desconocen su peligro. Conclusión los colectivos de dos pisos deben ser sacados de circulación porque son totalmente inseguros y peligrosos, muchísimas gracias por el espacio”.

Buenos ejemplos

HORACIO BELOSO

“Les habla una persona mayor, que ha visto mejores épocas en este bendito país. El Gobernador Perotti ha dicho que la Provincia está quebrada. Jatón, intendente de la ciudad de Santa Fe, ha mencionado que la Municipalidad está fracturada. Dos términos distintos, pero con un mismo significado. Se cerca un fin de semana largo. Sábado, domingo, lunes y martes feriados para los bancos y la administración pública. Los privados debemos trabajar para poder pagar sueldos, para poder pagar impuestos, tasas, servicios, alquileres, etc., etc., etc. Quería decirles, Sr. Perotti, Sr. Jatón, que ese fin de semana largo convoquen ustedes a reunión de gabinete hasta los subsecretarios sin movilidad oficial y sin celulares. Sábado, lunes y martes por la mañana reuniones de gabinete, de 7 a 13, y por la tarde, de 16 a 20, 20:30, visiten las dependencias de las que son responsables. Por ejemplo, depósitos de Vialidad, talleres de Vialidad, laboratorios, visiten escuelas, así ven los metros que tienen los yuyos, ven la mugre en las aberturas, los vidrios. También inviten al Poder Legislativo y Judicial a tomar idénticas medidas. Trabajo sobra, lo que falta son buenos ejemplo”.

Seguridad I

MARTÍN GÓMEZ

“Quisiera con la colaboración del diario El litoral y en homenaje a Hugo Oldani, en el día de su fallecimiento, revisar los últimos ministros de Seguridad en la provincia de Santa Fe. Recuerdo a Lamberto, que terminó premiado en la Defensoría del Pueblo. Recuerdo a otro que no sé su nombre, que está a cargo de la Lotería de Asistencia Social de nuestra Provincia. No fue removido del cargo. Y a Maximiliano Pullaro, que termina siendo Diputado provincial. Quiero recordar también por este medio, la denuncia pública de la Hermana Peloni hecha en el programa del Dr. Nelson Castro. Y quiero recordar al Sr. Oldani. Recordar al Señor “con mayúscula” que tenía el comercio en calle Urquiza y que fue asesinado y a la cantidad de santafesinos muertos por las balas de los delincuentes, mientras la Policía en Santa Fe sale con balas de goma, los delincuentes traen balas de plomo. Recordar a la Sra. Puyol, nombrada hace unos días por este Gobierno que dice que es gatillo fácil. Recordar todas las madres de Plaza de Mayo que bastardean a la Policía y a los jueces, a los jueces que trabajan ¡que trabajan!, la mayoría no. ¿En manos de quiénes ha caído la Seguridad?”.

Ajuste

UN CONTRIBUYENTE

“Estoy viendo las cuotas de los servicios e impuestos de este año tanto a nivel Municipal como Provincial y realmente asustan y me invaden a una reflexión. Nuestros gobernantes van a seguir ajustando, ¿cómo puede ser que la patente, la cuota de la patente del auto de más baja gama que está en el mercado sea casi de $ 3000? Es una locura y acabamos de pagar en la ciudad de Santa Fe, cuando sacamos un auto, el famoso canon, además de la patente, yo le digo señores gobernantes paren la mano con el ajuste porque los contribuyentes nos estamos enojando y en cualquier momento vamos a acudir al arma más poderosa que tenemos que es la desobediencia civil y no vamos a pagar más ningún impuesto y ningún servicio. Ustedes cobran sueldos jugosos y pareciera que estos valores de los servicios no les afectan, pero al grueso de la población nos están llevando a una situación límite donde no nos alcanza el dinero, entonces digo de nuevo paren con el ajuste. Gracias”.

Seguridad II

MARÍA DE B° TRANSPORTE

“Estoy cansada de que me asalten. Al señor Víctor Sarnaglia: sé que es un excelente policía, un excelente ser humano y le pido que haga algo por favor, porque es la segunda vez que me asaltan, la segunda vez que me rompen un brazo. Lo conozco desde que usted creó las TOE y la Metropolitana. Sé qué es un excelente cerebro para solucionar este problema. Le pido por la seguridad de toda la ciudad y de todos los chicos que van a empezar el colegio. Muchas gracias”.