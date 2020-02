Mucho más que una victoria

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 16.02.2020

9:01

Jaguares se recuperó de un primer tiempo muy adverso y sumó el segundo triunfo en el certamen. Ahora llegarán tres partidos consecutivos en Sudáfrica.

En el partido que cerró la tercera jornada del Super Rugby 20202, Jaguares superó a Reds, por 43 a 27, tras un desarrollo impregnado de marcadas dificultades, que no hicieron más que realzar la importancia del resultado final favorable.



Partiendo de la primera mitad de la etapa inicial, en la que la franquicia argentina lució desconocida, con marcadas dificultades en la obtención e inconexa en defensa; siendo desbordada nítidamente por su par australiana.



Con rasgos inequívocos de la esencia del rugby aussie, los oriundos de Queensland se lucieron en el manejo de la pelota, generando movimientos impregnados de dinánica y efectividad, que trazaron profundas grietas en la imperfecta defensa argentina.



Como única vía posible de evolución, Jaguares se aferró a la fortaleza del mauling, lo que permitió llegar a los primeros puntos en el complicadísimo encuentro. Sin embargo, Reds no tardó demasiado en retomar la senda de su lucidez ofensiva, apoyando dos nuevas conquistas.

En el epílogo de la etapa inicial, el rosarino Emiliano Boffelli aprovechó una asistencia -vía kick- del apertura tucumano Domingo Miotti y apoyó el try que permitió cerrar el período con un 24 a 12 favorable a los australianos, que al menos, abrió las puertas de la ilusión argentina.



El complemento



El inicio del segundo tiempo comenzó a insinuar que la reacción de Jaguares podía terminar de consumarse. Una vez más, a través del juego agrupado del pack de forwards, fue el capitán Montoya el encargado de apoyar su segundo try.



Ingresó Tomás Cubelli para conducir de manera fehaciente la recuperación y antes de los quince minutos, la franquicia argentina logró posicionarse por primera vez al frente del marcador (29 a 27); una vez más, por la vía del mauling y de su hooker.



De allí en más, Jaguares fue adueñándose del control de las acciones y terminó de plasmar su plausible reacción con dos nuevos ensayos, que permitieron que el marcador se cerrara con una diferencia que muy pocos imaginaban hasta promediar el encuentro disputado en Capital Federal.



Sin dudas, se trató de un triunfo revitalizante, por la manera en la que se desarrolló gran parte del partido. La multipresencia de imperfecciones (fundamentalmente defensivas), seguramente serán el principal motivo de preocupación para un plantel que sumó dos triunfos en las tres presentaciones como local, que marcaron el inicio del torneo.



Ahora, Jaguares deberá afrontar una exigente gira de 3 cotejos en Sudáfrica, donde la necesidad de mejorar asoma imprescindible. Más aún, teniendo en cuenta que el periplo se iniciará en Cape Town, ante Stormers, que hasta aquí luce como uno de los dos mejores equipo del certamen organizado por Sanzaar.

Síntesis



Jaguares 43

Reds 27



Estadio: José Amalfitani de Liniers.

Referee: Federico Anselmi (ARG).

Asistentes: Pablo Deluca (h) y Martín Cordoba (ARG).

TMO: Santiago Borsani (ARG).

Jaguares: Mayco Vivas, Julián Montoya (capitán) y Lucio Sordoni; Guido Petti y Lucas Paulos; Tomás Lezana, Marcos Kremer y Rodrigo Bruni; Felipe Ezcurra y Domingo Miotti; Emiliano Boffelli, Juan Cruz Mallía, Matías Moroni, Bautista Delguy y Santiago Carreras.

Suplentes: Javier Díaz, Santiago Socino, Joel Sclavi, Matías Alemanno, Javier Ortega Desio, Tomás Cubelli, Tomás Albornoz y Santiago Chocobares.

Head Coach: Gonzalo Quesada.



Reds: JP Smith, Alex Mafi y Taniela Tupou; Izack Rodda y Angus Blyth; Lukhan Salakaia-Loto, Liam Wright (capitán) y Harry Wilson; Tate McDermott y James O’Connor; Henry Speight, Hamish Stewart, Hunter Paisami, Chris Feauai-Sautia y Jock Campbell.

Suplentes: Sean Farrell, Dane Zander, Josh Nasser, Harry Hockings, Angus Scott-Young, Moses Sorovi, Isaac Lucas y Bryce Hegarty.

Head Coach: Brad Thorn.



Primer tiempo: 11, try de McDermott y goal de Campbell; 19, try de Wright y goal de Campbell; 24, try de Montoya y goal de Miotti; 29 y 35, tries de Feauai-Sautia; 41, try de Boffelli.

Segundo tiempo: 3, try de Montoya y goal de Miotti; 13, penal de Campbell; 17, penal de Miotti; 13, try de Montoya y goal de Miotti; 27, try de Socino y goal de Miotti; 30, try de Cubelli y goal de Albornoz.

El resto



La tercera jornada del Super Rugby 2020 se puso en marcha este viernes con dos encuentros.

En el Eden Park de Auckland, Crusaders venció a Blues como visitante, por 25 a 8, con el referato del neozelandés Paul Williams. Por su parte, en el Aami Park de Melbourne, Rebels le ganó a Waratahs, por 24 a 10, con el arbitraje del australiano Damon Murphy.



En cuanto a la programación para este sábado, está conformada de la manera que se detalla a continuación.



En el Prince Chichibu Stadium de Tokio, Chiefs batió a Sunwolves, por 43 a 17; con el referato del australiano Angus Gardner.



En el Sky Stadium de Wellington, Hurricanes a Sharks, por 38 a 22; con el arbitraje del neozelandés Ben O’Keeffe.



En el Gio Stadium de Canberra, Highlanders a Brumbies, por 23 a 22; con el referato del australiano Nick Berry.



Finalmente, en el Ellis Park de Johannesburg, Stormers prolongó su impactante campaña, superando a Lions, por 33 a 30; con el arbitraje del sudafricano Marius van ther Westhuizen.



* De este modo, hasta aquí, las posiciones en cada uno de las zonas, son las que se detallan a continuación.



Conferencia Australiana: Brumbies es único puntero, con 9 puntos; Rebels y Sunwolves suman 4; Reds 2; mientras que Waratahs cierra sin unidades.



Conferencia Neozelandesa: Chiefs es único líder, con 13 puntos; Crusaders suma 9; Hurricanes 8; Blues 5; mientras que Highlanders cierra con 4 unidades.



Conferencia Sudafricana: Stormers es único puntero, con 13 puntos; Jaguares suma 10; Sharks 8; Lions 5; mientras que Bulls cierra sin unidades.