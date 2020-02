Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 17.02.2020

9:29

Comentarios deportivos

Norberto Amicone

“Sería bueno para los periodistas deportivos que también reconozcan cuando los árbitros lo perjudican al club Unión y lo digan o escriban. Como acaba de suceder un poco en la copa y mucho más con River”.

Día Nacional del Transporte

Edgardo Urraco

“La pasión de Jorge Newbery por ‘el aire’ tuvo su inicio práctico en 1907 cuando a bordo del globo aerostático Pampero y acompañado por Aarón de Anchorena, cruzó el Río de la Plata en un viaje desde Palermo hasta Conchillas (Uruguay). Después de volar en globos y aviones monoplanos, no conforme con los records logrados decidió ejecutar lo que suponía iba a ser su viaje aéreo más trascendente: el cruce de Los Andes. Pero el destino le cortó las alas en lo mejor de su vuelo. En efecto; en Mendoza y tras una práctica sin novedad, inmediatamente despegó comandando otro avión (el de su amigo Teodoro Fells) que se desplomó provocando el deceso del ilustre piloto Newbery. Era el 1º de marzo de 1914; por ello en su homenaje esa fecha fue instituida como Día Nacional del Transporte en Argentina. Ahora bien; Jorge Newbery fue un as de la aviación pero nunca tuvo relación directa con trenes, barcos, camiones, colectivos y taxis; ni siquiera se dedicó al transporte aéreo postal como el francés Saint Exupéry. De manera que no queda claro por qué se pensó en su figura para instaurar el Día Nacional del Transporte; instauración que en mi opinión, presenta cierta incongruencia”.

Suerte

Ivonne Henrich

“¡Hoy tuve suerte! o ¡qué mala suerte que tuve! Estas son frases de lo más comunes. Pero ¿qué es la suerte? Solo tiremos una sugerencia. Por ejemplo; al cruzar una calle llena de agua de lluvia, pasa un auto y nos salpica. ¡Qué mala suerte! y algunos improperios para el conductor. ¿Por qué sucedió? Estuvimos en el lugar equivocado en el momento equivocado. Como jamás reconocemos nuestra culpa o no haber tomado las previsiones correspondientes, le achacamos a la Suerte la culpa. Sería lo mismo que Mongo ha tenido la culpa de caernos en la calle por una vereda rota. El tener a mano a la Suerte, a Mongo o a Fulano nos evita asumir responsabilidades y prestar más atención a casos futuros. Hoy decimos que tuvimos mala suerte al tener el gobierno que tenemos. No es que no tuvimos suerte, ya que lo han votado la mayoría de los ciudadanos. Es como consecuencia de que la oposición, ha sido ciega y vanidosa. Si un club de fútbol no gana es porque tuvo mala suerte, jamás porque son unos ‘pata duras’. Un examen se pierde porque el profe ‘nos tiene inquina’ o ‘no tuvimos suerte’ no porque no se había estudiado bien. Si me publican esta carta de lectores ¡tendré suerte! Huy, entré en la misma”.

¿Quiénes son y fueron?

Juan R. Bell

“Bueno, ha llegado el momento esperado o estamos muy cerca. Ya no podemos depender de los préstamos externos y ni siquiera internos. Nadie cree en el gobierno actual y anterior. Nadie absolutamente nadie ha pedido ser informado sobre la deuda del Estado. Se ha hablado y escrito sobre las enormes posibilidades de que nos acercábamos al abismo. Hoy ya estamos cayendo y a grandes velocidades. ¿Y quién paga? ¿Alguien ha preguntado dónde está el dinero pedido afuera y adentro? Cuando lo hacemos, aparece el ‘Yo no fui’, ‘Fue aquél’ pero lo real es que deberemos pagar entre todos los que pocos han manejado inconscientemente y se han ‘forrado’ ellos y pocos. ¿Y qué haremos? Nada. Iremos a la plaza a protestar contra el Fondo, contra las Buitres, pero nadie pide que nos digan quién fue que nos endeudó. La plata entró y de alguien es. Ahora, como somos ‘machos’ decimos que no pagamos, pero no decimos Quién y dónde invirtió el que lo pidió. Mucho está en manos de sindicalistas y políticos en su mayoría. Pero debemos pagarlo entre todos. Y no es el país. Es el miasma, basura y porquería de políticos que tenemos. Y ¿la Justicia? No me meto, que lo arregle otro. O son cobardes, inservibles o inútiles, pero no cumplen con su trabajo. Si han robado, que paguen. Pero no solo una gallina. Y ¿los dólares que contaban en la TV? Y ¿los bolsos que iban y venían para la Casa Rosada? Hemos perdido confianza en la democracia, pero nos han robado la vida”.

Campanas de silencio

Karina Zerillo Cazzaro

“Aún no aprendimos que las campanas de silencio compran el peor futuro. Quizás nunca logremos aprehenderlo, y vuelto utopía, sueño inalcanzable, lo justo, lo honesto y lo distinto nos ahogue de lejos en un ‘no fue’. Puede que muchos perezcan sin haber sabido que era posible salvar un sueño... Cuando una pesadilla se vuelve ‘normal’ y se acalla a quien osa predecirla, lo previsible pasa. ¿Tendremos el valor de asumirnos y, aunque temblemos, por una vez cambiar nuestra recurrente historia?”.

Anatomía y recuerdos

Carlos A. Mués

“Muchas veces en las crónicas policiales quien las redacta menciona: dos balazos en la panza. Creo que cuando se menciona a un ser humano debería decir abdomen que considero es correcto, lo anterior me suena a chabacano veterinario o ganadero. Todo el cuerpo humano tiene denominación anatómica de academia. Cambiando de tema la nota del señor Burgarella me llevó a los años de mi juventud y del barrio donde nací y me crié, recuerdo a Gatica parado frente al Florida y el auto era un Mércury Monterrey modelo 1951 de postguerra, el tapizado era de leopardo o símil, el coche rojo convertible un alta gamma para la época con un enorme cigarro en la comisura de la boca. Algo que nos deslumbró. Luego en el Florida estuvo la primera concesionaria Peugeot de Rogelio Bretón, los inalcanzables Peugeot 403 franceses, eran todo un acontecimiento. Creo que es un lindo recuerdo para evocarlo. Agradezco siempre vuestra gentil atención”.