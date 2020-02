Brad Pitt se retira de la actuación por "tiempo indefinido"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El icónico actor estadounidense anunció que se despegará de la pantalla grande y habló de una nueva etapa.

La última edición de los premios Oscar le dejó a Brad Pitt el sello de su carrera: un galardón como "mejor actor secundario". Luego de muchos años en la industria del cine hollywoodense , el "galán" del cine norteamericano recibió su primer premio y eso parece haber sido la joya que faltaba para poder decirle "adiós" a su carrera, al menos por un buen rato, hecho que anunció en las últimas horas.

"Creo que llegó el momento de desaparecer por un tiempo y hacer otras cosas, realmente ansío eso. Creo que ahí puede estar la clave, en mantenerme creativo y permanecer junto a la gente que quiero", lanzó sin tapujos el actor en diálogo con Good Morning América. Si bien aclaró que será una partida por "tiempo indefinido" y no su retiro total, sus palabras generaron gran repercusión en los medios internacionales y en las redes sociales, entre las cuales se encuentran sus fanáticos de siempre.

Creo que llegó el momento de desaparecer por un tiempo y hacer otras cosas.

En plena entrevista, también reflexionó sobre su historial en la carrera y lo que vivió con ella: "Llevo haciendo esto desde hace treinta años y conocí tanta gente maravillosa en el camino, que siento una gran responsabilidad ante ese amor". Respecto a cómo lo apoyó su familia en el proceso, se mostró a corazón abierto a la hora de hablar de su padre y la influencia que éste ejerció en sus pasos: "Veo a mi papá en todo, es así. Hay mucho de él en Cliff. Básicamente la forma en la que se mueve". Con Cliff, se refiere al personaje que interpretó en la película de Quetin Tarantino, "Una vez en Hollywood" (Once Upon a Time in Hollywood) , por la que se consagró ganador de una estatuilla.

Además, según amplió, quiere dedicarle más tiempo a sus otras pasiones como la pintura y las artes plásticas (escultura) y reflexionó sobre el público de la industria hollywoodense, al que definió como "joven", por lo que siente que él ya va cumpliendo una etapa y prefiere quedarse del lado de la producción, rubro que definió como "apasionante".

De esta manera sus 56 años, el galán le dirá adiós a la pantalla por un tiempo y si bien extrañaremos su virtuosismo y despliegue actoral en las películas taquilleras de Estados Unidos, al menos sabemos que tome la decisión que tome, será siempre una leyenda.