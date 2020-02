Para Perotti, "la seguridad no depende sólo de un ministro"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El mandatario dijo “respetar” la expresión de los miles de vecinos que se movilizaron contra la inseguridad. Habló de un “hartazgo” en la sociedad, e insistió en que muchos de los episodios violentos de los últimos días se vinculan con los cambios que intentan introducir a la institución policial. “Son coletazos”, sentenció.

El gobernador Omar Perotti admitió hoy que existe “un hartazgo en la sociedad” por la inseguridad que impera en las principales ciudades, y vinculó los últimos episodios de violencia extrema tanto en Santa como en Rosario, a “coletazos” generados por los cambios que intenta introducir en la institución policial. El mandatario recorrió esta mañana La Redonda, donde desde hoy se entregan las tarjetas Alimentar a quince mil beneficiarios (pág. 2). En diálogo con la prensa, ratificó su decisión de “cambiar” profundamente las fuerzas de seguridad.

- ¿Qué se dice desde su gestión ante los 38 homicidios en lo que va del año en Rosario y la quincena en esta ciudad? Había una gran expectativa puesta en su política de seguridad... -consultó El Litoral-

- Sin dudas que hay una gran expectativa puesta en los cambios en la policía para poder estructurar una institución diferente, y para poder trabajar en toda la provincia de manera integral y abordar esta situación tan compleja. Esto ha tenido en el inicio (de su gestión) exposiciones muy duras en particular en Rosario, lo cual habla de la dimensión de la problemática que tenemos. Por eso, cuando el gobierno nacional decide firmar un convenio (con la provincia) y estar presente acompañando con las fuerzas federales, lo destacamos. Argentina no puede tener en su territorio focos tan grandes de conflictividad a partir del narcotráfico. Esa vinculación (de fuerzas) tiene que dar sus resultados. Todo cambio también genera que se alteren situaciones. Pero la nuestra es una decisión firme en todo el territorio.

- ¿Se detectó mucha corrupción en la policía? -preguntó una colega-

- Se está haciendo coordinación entre todas las fuerzas federales y provinciales. Allí va surgiendo mucha información. La expectativa de lo que tenemos respecto de lo que quisiéramos tener nos marca una brecha muy grande y demanda un trabajo importante. Falta de preparación y de formación es lo común; pero no tener coordinados los esfuerzos entre los diferentes niveles del estado es lo más duro. La coordinación permitirá generar más confianza, y eso, contar con información sobre cómo proceder en cada ocasión.

- ¿Está conforme con el desempeño del ministro de Seguridad, Marcelo Saín? -preguntó este diario-

- Tenemos un desafío muy grande en la provincia. El abordaje del tema seguridad no depende de un ministro solamente. También empieza por aquí (en alusión a la entrega de tarjetas Alimentar); por encontrar una ciudad y una provincia más equitativas en su funcionamiento... Cuando hay hambre es difícil pensar en cuestiones de convivencia. Cuando no se resguardan las posibilidades de trabajo es difícil que una sociedad canalice allí sus esfuerzos. Cuando no se resguarda a los que producen y trabajan, esas situaciones después se tensan en la sociedad. El conducir y armar una institución policial nueva y diferente como nos merecemos los santafesinos no se hace de la noche a la mañana. Hay una firme decisión; empezó una etapa nueva y habrá muchos coletazos, pero la firmeza está. Se irá en ese camino. Hay que cuidar a los santafesinos de otra manera; hay que forjar una institución nueva, diferente, moderna, comprometida con la sociedad y alejada del delito.

- ¿Interpreta que este recrudecimiento de la violencia tiene que ver con una reacción de algún sector que resiste esos cambios en la policía? -insistió El Litoral-

- No debe haber una sola (reacción), pero los sectores en que se dan y las modalidades con las que se efectúan marcan el funcionamiento de algo que no vamos a dejar de mencionar ni de poner en el tapete porque no se ocultará ni una sola circunstancia. Hay que tomar dimensión de lo que significa y de cuánto se avanzó (con el delito), y de cuáles son las modalidades que tienen ciertos sectores para dirimir sus situaciones y disputar territorio. Allí hay un proceso en marcha de coordinación. Los resultados van a ir dándose. No son de la noche a la mañana. Pero estamos convencidos de que éste es el camino para dejar una institución policial mejor, a la altura de lo que los santafesinos esperan y quieren. Estos cambios son definitivos.



- Hubo marchas de seguridad en toda la provincia. ¿Qué se le dice a la gente que reclama paz y orden? -se le planteó-

- Toda expresión de la ciudadanía siempre va a ser acompañada y respetada. Son positivas. Nunca tomé ninguna protesta o marcha como algo negativo; creo que hay una toma de conciencia permanente de una sociedad que está harta de esta situación que se agravó y llegó tan lejos. Esa instancia es un control social que se necesita de manera permanente, y tiene que ser el más cuidadoso y es central. Creo que la búsqueda de consensos básicos para tener una institución policial diferente es imprescindible. Vamos a seguir con las reuniones con los poderes Judicial y Legislativo. Tenemos que subir el piso de acuerdos para que la sociedad perciba claramente que los tres poderes están trabajando para que no haya impunidad en la provincia.

- ¿Le puso plazos u objetivos al ministerio de Seguridad? -preguntó otro colega-

- Los objetivos están claros; si creemos que esto se resuelve con plazos, estaríamos equivocados. Sí tenemos que manifestar la firme decisión de a dónde vamos y la manera en que van a transcurrir los próximos tiempos con mejoras en la formación, en la instrucción, en el equipamiento. Estamos muy mal en el equipamiento y eso es real. Los plazos acompañarán cada etapa. El objetivo es claro: reconstituir a la institución policial.

- Pero las muertes son a diario, cada vez más violentas... -se le insistió-

- Es así (se corrige). No es así; ha venido siendo así. Hay un hartazgo real de la sociedad. No empezó ayer, entonces, uno tiene claro que es un proceso que se viene deteriorando por años y años y años; y hay que conseguir revertir esa caída que ha tenido la institución policial, y derivado en esta escalada de violencia. Ésa es una etapa inicial, de emergencia. Ojalá todos lo entiendan así. Luego surgirá una etapa de transición, y después, la etapa de una consolidación del cambio.