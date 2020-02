Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Respeto

Lidia Montanini

“Cierto periodismo cree que por tener un espacio ya sea en la radio, tv o en algún diario puede decir cualquier cosa, pero esto no es así. Tiempo atrás el periodista Eduardo Feinmann, refiriéndose a la enfermedad de Florencia, hizo comentarios ridiculizándola. Ahora me entero que el abogado Gregorio Dalbon le inició una causa en los fueron penales. No sé si el periodista Leuco va a tener algún problema por sus continuos comentarios sobre el papa Francisco, ya que no tiene ningún derecho a burlarse de quienes profesamos la fe católica. Debe respetarla. Si él no pertenece al catolicismo allá él, pero debe respetar a quienes profesamos la fe católica”.

Deuda

Un argentino

“Buen día. El Congreso Nacional ha votado la Ley de Reestructuración de la Deuda Externa y que este tema es el principal problema, aparentemente, que tiene la Argentina hoy. Lo que me causa un poco de asombro es que, según la Constitución Nacional, para contraer deuda externa deben pasar sí o sí por el Congreso de la Nación que lo debe aprobar. En el Gobierno de Macri, esto no se hizo. La deuda se contrajo sin intervención del Congreso pero, llamativamente no he visto en esos momentos a nadie denunciar este hecho salvo en poquísimas excepciones, entonces yo me pregunto ¿dónde estaban nuestros legisladores cuando ocurrió esto? ¿Por qué nadie denunció la contratación de deuda? ¿Por qué nadie la desconoció a la deuda externa? ¿Por qué nadie dijo -desde el PJ- que cuando fuesen gobierno no la iban a reconocer? Y hoy mansamente como corderitos todos los Legisladores de lo que era oposición en el gobierno de Macri, están tratando de resolver el tema de la deuda externa sin cuestionarse su origen espurio, sin pedir juicio y prisión para los que condujeron la economía del país hasta hace un par de meses. A uno como argentino bien nacido le queda la duda de si no son todos lo mismo, si no son todos traidores a la patria”.

Hace 100 años: 2° Huelga Forestal

Rubén Magnago

“En 1919 en Villa Guillermina, el Sindicato de Obreros de la Taninera, con local propio, asesorado por la Federación Obrera Marítima, que transportaba el tanino desde los puertos forestales a EE.UU. y Europa, realizaba reuniones relámpago a la salida de los obreros de la taninera, infundiendo nuevas ideas aplicadas en Europa. Esto hizo eclosión el 13-12-1919, cuando a las 7 de la mañana sonó el silbato llamando a huelga general. Nadie se presentó a trabajar en la taninera. Comenzaron las tratativas que durarán hasta el 20-01-1920, cuando se levantó la huelga, que duró sólo un mes ya a través de la cual se obtuvo la conquista de un jornal de 8 hs. -como en Europa- mientras antes los obreros trabajaban 12 hs. Aclaro que como la empresa le dio lugar al sindicato, y a los reclamos de los obreros, que después terminaron haciendo huelga y otorgándoles el jornal de 8 hs, el sindicato terminaba favoreciendo a la empresa, y aunque la prensa amarilla de Buenos Aires comenzaba a decir que la Forestal se fundía y que estaba en un lockout patronal, era al revés, la empresa se favorecía porque caían sus acciones en la Bolsa de Londres y con eso podían comprar las acciones alemanas a bajo precio. Estos datos fueron obtenidos a través del relato directo de personas involucradas en 1980, y del libro “Relato para mi hijo” de Julio Honnorat”.

Jubilaciones y planes sociales

Un ciudadano

“¡Un aplauso para el gobierno! No se podía seguir aumentando un mismo porcentaje para el que gana poco, como para el que gana mucho. Otro tema: es indispensable que el gobierno solicite el certificado de escolaridad para pagar los planes sociales. Por lo menos en abril deben ser presentados los certificados de escolaridad. En diciembre ya es tarde ¿qué se puede hacer a esa altura con los padres que no los enviaron a la escuela? El futuro de una Nación está basada en la educación. ¡Qué inocentes que son! La familia cobra todo el año la asignación, ¿y en diciembre le van a pedir el certificado de escolaridad? ¿Y si no lo tienen porque sus hijos no fueron a la escuela? ¿Qué van a hacer? ¡Ya será tarde!”.

Estacionamiento vs. multa

Juan de B° Santa Rita

“Leyendo la nota del Sr. Héctor Acuña, considero que tiene toda la razon y les explico el porqué esos abogados, escribanos y profesionales estacionan sin ticket en esa zona. Es muy simple: una cochera por 4 Hs. les cuesta varios cientos de pesos al igual que si ponen la tarjeta de estacionamiento, porque después de la primer hora empieza a duplicarse y triplicarse el monto, mientras que una multa sin ticket cuesta $ 228. A mi me ocurrió el lunes pasado, así que si tengo que andar por tribunales, casa de gobierno, colegio de abogados, etc., prefiero pagar la multa. Me sale monedas... ¿Le aclaré amigo Acuña...?”.

Ajuste

Miguel A. Madeo

“Otra vez los jubilados hemos vuelto a ser estafados. Se criticó la modificación de la Ley de Movilidad que implantó el gobierno anterior, argumentando que perjudicaba nuestros haberes, que significaba un retrocesos en el camino a la recuperación de los mismos. Hoy nos enteramos que no era así, al conocer las escalas que por decreto implementará el actual gobierno: 2,3% de aumento más una suma fija de $ 1.500 para todos aquellos que no cobran la mínima, y que aportaron durante 30 o 40 años, es decir durante toda su vida laboral, importantes sumas a las caja de jubilación (hoy ANSES). Esto significa un aumento, si es que así puede llamárselo, de poco más del 3% en las escalas más altas y un máximo de aproximadamente el 8% en las más cercanas a la mínima, pasando por porcentajes inferiores en las intermedias. Recodemos que ya estaba establecido el índice para el mes de marzo, que era del 11,56 % y se preveía un 15% aproximadamente para junio. Por eso digo que hemos vuelto a ser estafados, ya que las promesas durante la campaña preelectoral fueron otras. Y ni que hablar de la prometida eliminación del Impuesto a las Ganancias, porque aunque pareciera cómico si no fuera dramático, a los jubilados se nos sigue castigando con este impuesto. Otra vez deberemos volver a judicializar nuestros reclamos y esperar largos años para obtener el reconocimiento de nuestros derechos, si es que todavía estamos en este mundo. Como se dice en la Jerga Popular: “Si esto no es ajuste, ¿el ajuste dónde está?”.