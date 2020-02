Todo Unión piensa en Brasil

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El plantel se entrena mañana, concentra por la noche y el miércoles temprano viaja a Belo Horizonte. ¿Línea de cinco defensores?, ¿planteo similar al del partido con River?, ¿llegará Jalil Elías?

Jalil Elías se va de la cancha luego de ser atendido por el doctor Santiago Calvo y el kinesiólogo Sergio Magnín. Todavía siente dolores en la espalda y no se sabe si llegará en condiciones. Foto: Mauricio Garín

Mientras muchos hinchas ya están de viaje o en Río de Janeiro, aprovechando algunos días de vacaciones para desandar luego los casi 600 kilómetros que separan a la tradicional y famosa ciudad carioca de Belo Horizonte, Leo Madelón ya va armando en su mente el equipo y la estrategia para jugar ante Mineiro el jueves y completar lo que se inició en Santa Fe, con la brillante actuación en la ida.

En este aspecto, sólo se puede hablar de la certeza de que irán 23 jugadores porque eso es lo que reglamentariamente se permite para integrar el banco. De todos modos, se puede especular con la firme posibilidad de que se cambie el esquema y se juegue con una línea de cinco defensores, tal cual se hizo ante River.

En este caso, hay chances para Federico Milo, quien jugó desde el arranque ante los millonarios pero que luego fue al banco contra Patronato, ingresando en el transcurso del segundo tiempo.

El problema para Madelón se plantea con Jalil Elías, ya que el jugador todavía tiene dolores en la zona de su espalda, hubo algo de inflamación y no se sabe si llegará en condiciones de jugar. Al menos, hoy hay que plantearlo como una duda y aguardar su evolución.

En el caso de que no pueda jugar Elías, se abre un interrogante. El otro día en Paraná ingresó Cecchini en su reemplazo, pero se nota que le está haciendo falta fútbol y no está con un ritmo competitivo en igualdad de condiciones que el resto. De esto, Madelón tomó cuenta y lo reconoció luego del partido.

Si hablamos de reemplazos naturales, el que debería ser tenido en cuenta es Sebastián Assis, que fue la primera cara nueva que llegó cuando el plantel todavía se encontraba en Mar del Plata. Pero Assis ni siquiera estuvo en el banco de suplentes ante Patronato. Otra alternativa podría ser la del juvenil Nardoni, quien tiene pocos minutos en Primera e integrará la delegación que viajará el miércoles a Belo Horizonte.

Si Madelón se inclina por la línea de cinco defensores y pone a Milo por izquierda, corriendo a Corvalán un poco hacia adentro, es posible que juegue con dos volantes laterales que tengan llegada. En ese sentido, Cabrera y Carabajal son candidatos a jugar. Y se cae de maduro que el delantero elegido, siempre que el esquema fuese un 5-4-1, sería Walter Bou.

Son todas especulaciones, porque lo único cierto es que Unión se entrenó este lunes, repetirá el martes y el miércoles a la mañana el plantel partirá en un vuelo charter con destino final al aeropuerto Tancredo Neves, en Confins, para arribar en horas del mediodía al hotel Ouro Minas.

A la tarde de ese miércoles habrá una práctica a puertas cerradas en el predio deportivo de Cruzeiro y luego se esperará el partido del jueves a las 21.30, tras lo cual se regresará a Santa Fe para tener apenas un par de días de trabajo antes de recibir la visita de Central Córdoba de Santiago del Estero.

Dudamel muy cuestionado

Atlético Mineiro cayó derrotado 2 a 1 ante Caldense, en el Mineirao y el el equipo se fue envuelto en silbidos y abucheos, incluyendo a su técnico, Rafael Dudamel.

En el partido del domingo, el técnico le dio la oportunidad a Víctor en el arco. Venía de una tendinitis y reapareció luego de un largo tiempo sin atajar. Michael, el arquero que estuvo en Santa Fe, era el tercero en el 2019 y “vivió muchas cosas en estos 30 días que llevamos de actividad desde el inicio del torneo y la Copa Sudamericana. Analizaremos muy bien quién va a atajar el jueves”, dijo el entrenador de Mineiro, duramente cuestionado no sólo por la gente sino también por la prensa.

Jugadores como Marquinhos y Nathan mostraron una buena dinámica, pero es difícil destacarse en un equipo tan perdido que termina siendo sorprendido por cualquier oponente. Al final del juego, Zé Welison, que inexplicablemente ha sido utilizado en todos los partidos, perdió una pelota que culminó en el gol ganador de Caldense y “demostrando que la insistencia del entrenador en algunos jugadores solo traerá malos dividendos”, indica la prensa brasileña.

Si bien se había hablado de un equipo con titulares, al final Dudamel armó un mix con alternancia de titulares y suplentes. Varios jugadores fueron reservados para el encuentro del jueves en el Arena Independencia. Este domingo, el partido con Caldense se jugó en el Mineirao, escenario elegido por Atlético Mineiro para jugar como local en el torneo regional de Minas Gerais. En este caso del encuentro ante Unión, un evento que se realizará en estos días imposibilita que el partido se juegue allí y por eso se designó el Arena Independencia como escenario del cotejo por la Sudamericana.

No descuidar el torneo

Si bien el gran objetivo de Unión está puesto en el partido con Mineiro, buscando la clasificación para la segunda fase de la Sudamericana, el objetivo debe ser también el de no descuidar el torneo local para que el promedio no decaiga.

Unión acumula tres derrotas consecutivas y aquél terreno que se ganó con los triunfos ante Huracán y Argentinos Juniors, más el empate ante Talleres, se perdió con las derrotas frente a Estudiantes, River y Patronato.

Es imperioso recuperar la senda vencedora ante Central Córdoba y luego afrontar las dos últimas fechas ante Godoy Cruz en Mendoza y Vélez en Santa Fe, antes del inicio de la Copa de la Superliga, tras la cual se definirán los clasificados para las copas internacionales y el descenso.

Unión ha quedado lejos (7 puntos) de la Sudamericana y a 11 de la Libertadores, meta de la que hablaron algunos jugadores cuando se hizo la pretemporada en Mar del Plata.