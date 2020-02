La fiscal que investiga los incidentes en Nueva Chicago apuntó contra la Policía de la Ciudad

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Adriana Bellavigna, fiscal de la Ciudad de Buenos Aires que investiga los incidentes en la barra de Nueva Chicago donde hubo tres heridos y dos detenidos, cuestionó este lunes duramente el accionar policial y sostuvo que "alguien le habrá facilitado" las facas a la hinchada en la tribuna.

"El hecho ocurre alrededor de las 17 y yo me entero porque el doctor Mahiques (el Fiscal General de la Ciudad) me envía un video pasada las 19. La policía no me llamó para informarme. Ahí hay algo que no funcionó bien. Me debió haber comunicado el hecho quien estaba a cargo de Eventos Deportivos", afirmó.

En declaraciones formuladas a "Radio con Vos", manifestó que "si no se detectó nada en los cacheos y adentro ocurrió semejante batalla campal, quiere decir que alguien habrá facilitado esos elementos a la hinchada".

"Tengo varios focos de investigación. No pueden pasar este tipo de desmanes. Son graves. Hubiera sido mejor que me informen al instante y que se suspenda el partido y se clausure la cancha, pero lamentablemente yo me tuve que comunicar de oficio luego de terminado el juego", declaró.

Por su parte, trascendió que el jefe de la Policía de la Ciudad, Gabriel Berard, inició un sumario interno para conocer en profundidad lo sucedido.

En tanto, Mahiques declaró que "acá debe haber responsables, no sólo estos personajes que fueron filmados".

"Si hay connivencia entre la dirigencia y la policía debemos decirlo y actuar en consecuencia. Hay que ir a fondo con el tema barra bravas. No es decisión nuestra que queden o no liberados. Depende la calificación que se disponga. Hay que ver cómo terminan siendo calificados, si tienen antecedentes o no", cerró.

