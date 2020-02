Algo huele mal en barrio Candioti Norte

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En una esquina se formó un basural, se quemó el foco hace meses y los vecinos sufrieron asaltos.

En barrio Candioti Norte hay una esquina que huele mal. Es la que forman la intersección de las calles Iturraspe y República de Siria. Allí se acumula gran cantidad de residuos. Y toda la zona se inunda de un olor nauseabundo.

Pero ese no es el único problema que tienen los vecinos de esta zona del barrio que en los últimos años cobró notoriedad por la gran cantidad de bares y pubs que abrieron, muy cerca del bulevar Gálvez. Desde el año pasado dicha esquina está a oscuras. Del centro de la ochava cuelga una tulipa vacía. Los frentistas reclamaron con insistencia al Municipio que reponga el foco. Pero todavía no encontraron respuesta. “Nos dicen que no tienen focos para reponer”, mencionó Gladis, una vecina del lugar, “mi marido llama a la Municipalidad todos los días desde septiembre, pero no nos solucionan el problema”.

“Una vez vinieron, vieron que no estaba el foco y nos dijeron ‘mañana volvemos’, y ese mañana no ocurrió nunca”, aportó Gabriela, otra vecina.

Una mujer que es miembro de la familia que vive junto a la casa de la esquina de Iturraspe y República de Siria contó: “Hace unos días salí de casa y estaban asaltando en la puerta a un achica, el ladrón se había escondido en los yuyales de la casa de la esquina, que está deshabitada desde hace dos años, y por eso tiran la basura ahí”.

Foco. Falta desde octubre del año pasado. Foto: Mauricio Garín

Además, la zona es poco transitada debido a la cercanía con las vías del ferrocarril, lo que impide la circulación fluida de vehículos. Sólo en épocas de la carrera del Súper TC2000 levantan la barrera ubicada en Iturraspe y la Ciclovía para permitir la circulación. El resto del año está cortado el tránsito. Lo que hace a la zona más insegura: basura, oscuridad y poco movimiento. En consecuencia, toda la zona parece tierra de nadie, y contrasta con la belleza del resto del barrio, que cuenta con todos los servicios.

“La Municipalidad nos dice que no pasa el basurero porque está la vía y no puede venir el camión”, explicó Gabriela, una jubilada que se acercó a brindar su testimonio a El Litoral, junto a otros vecinos. “Pero una solución nos tienen quedar”, reclamó, “porque además por esta esquina puede circular”, indicó con su dedo índice.

Y sobre la falta de iluminación y su consecuente inseguridad, otro vecino, Ulises Luna, contó: “Entraron a mi casa y me robaron todo, a otro vecino en la otra cuadra le hicieron una entradera, a la vecina de al lado también, otras mujeres sufrieron arrebatos de carteras, esto no se puede soportar más”. Por ello “necesitamos que habiliten el tránsito por Iturraspe para que haya más movimiento y puedan recolectar los residuos, y que repongan la iluminación”.

Frente a la “esquina-basural” funciona el Hogar Sarmiento, que aloja a niñas y niños. “Este foco infeccioso también es un peligro para los chicos”, apuntó Claudia, otra vecina que se acercó a testimoniar. “Su directora también presentó notas solicitando la colocación de una luz en su edificio, por seguridad”, agregó. “Tenemos quejas presentadas con número de reclamos desde octubre, pero no nos dan respuesta”, aportó luego Luna.