https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 17.02.2020 - Última actualización - 15:52

15:51

El cantante no quiere que la joven autora de 'Bad Guy' sufra lo mismo que él por culpa de la fama.

Efectos negativos de la fama Justin Bieber quiere "proteger" a Billie Eilish El cantante no quiere que la joven autora de 'Bad Guy' sufra lo mismo que él por culpa de la fama. El cantante no quiere que la joven autora de 'Bad Guy' sufra lo mismo que él por culpa de la fama.

No hay ninguna señal que indique que el fenómeno Billie Eilish sea pasajero. Al contrario: el estreno hace unos días de No Time To Die, la canción que interpreta para la nueva película de James Bond, ha sido todo un éxito tanto por parte de la crítica como del público, que se han rendido una vez más a los pies de esta jovencísima cantante de 18 años.

Pero en una industria tan voluble como la de la música, donde hoy eres un ídolo y mañana nadie se acuerda de ti, es peligroso confiarse. Especialmente a la edad de Eilish, para la que sería un verdadero mazazo no solo tropezar en su carrera; sino también tener que aguantar las maldades que soltarían los medios y el público sobre ella si algo así ocurriera.

Al menos a Billie le queda el consuelo de saber que cuenta con el apoyo incondicional de alguien muy poderoso dispuesto a lo que sea para protegerla: Justin Bieber. Un cantante que también alcanzó el estrellato siendo todavía un niño y que no quiere que Eilish atraviese el mismo calvario que él sufrió desde que se hizo famoso.

“Quiero que sepa que si alguna vez me necesita voy a estar aquí. Lo único que quiero es protegerla”, aseguró Bieber conteniendo las lágrimas durante una entrevista que Eilish ha publicado en sus redes sociales para darle las gracias.

“No quiero que se pierda, que tenga que pasar por nada de lo que yo tuve que pasar. Eso es algo que no se lo deseo a nadie”, continúo admitiendo Justin, que se emocionó al recordar las presiones y críticas que le llevaron a abusar de las drogas siendo todavía menor de edad y que casi le costaron la vida.

“Así que eso, si alguna vez me necesita, estoy a una llamada de distancia”, concluyó el canadiense, que hace poco prestó su voz para lanzar un remix de Bad Guy, el tema que convirtió a Billie Eilish en una artista mundialmente famosa y para cuyo vídeo rescató fotos posando con los posters de Justin Bieber que adornaban su habitación antes de hacerse conocida.