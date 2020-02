https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"Estamos trabajando para que no haya femicidios"

López Obrador pidió a feministas que no pinten puertas y paredes en las protestas

El presidente de México, Andrés López Obrador, solicitó este lunes a integrantes de grupos feministas que no vuelvan a pintar consignas en puertas y paredes durante las protestas contra femicidios, tal como lo hicieron días atrás en la sede del gobierno.

Foto: Gentileza



Foto: Gentileza

