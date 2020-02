Investigan si la muerte de James Brown pudo ser un homicidio

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Fue en vida una de las más grandes leyendas de la música y parece que está decidido a seguir siéndolo tras su muerte. James Brown falleció hace poco más de 13 años, en diciembre de 2006, víctima, según se dijo en su momento, de un colapso coronario ocurrido un día después de su ingreso por neumonía.

Unas circunstancias que sin embargo se colocan ahora en el centro de un inesperado debate, pues un fiscal de Atlanta está dispuesto a reabrir la investigación tras recibir nuevas pruebas sobre la muerte del cantante. La pregunta que está en el aire ahora es si fueron causas naturales las que acabaron con su vida o fue algo más (se habla de asesinato). ¿Cómo se ha llegado a este punto?

El abogado del distrito de Fulton, en Atlanta, Paul Howard recibió una llamada de Jacque Hollander, una mujer que afirma que en la muerte de Brown intervino una tercera persona. Se reunieron y Hollander le entregó material relacionado con sus afirmaciones. “Nuestros investigadores van a estudiar la historia de Hollander en los próximos meses y decidirán si es necesario abrir una investigación a fondo” explicó Howard. La teoría acerca del supuesto asesinato ya vio la luz en 2017 en un documental de la CNN en el que se repasaba lo ocurrido la noche de la muerte de Brown. Se levantaban entonces las sospechas, aportando los testimonios de diversas personas del entorno del cantante a los que se unió una llamada de Hollander a la cadena (tras la emisión del programa).

En aquella conversación telefónica aseguraba que no solo Brown habría sido asesinado, sino también su tercera mujer Adrienne (esta falleció diez años antes, en 1996, mientras se recuperaba de una cirugía estética). La cadena de televisión parece que encontró razones para cuestionar las muertes naturales de ambos (en el caso de Adrienne tampoco hubo investigación en su momento). Ahora la sospecha ha precipitado los hechos, aunque, según el doctor Marvin Crawford, es una pérdida de tiempo. El facultativo, en declaraciones a TMZ, asegura que no encontró ningún indicio tras la muerte de Brown que le llevara a pensar en una muerte no natural. Asegura que el artista sufrió un ataque al corazón por el que fue hospitalizado y, poco después, un segundo infarto. Apunta además que tenía un largo historial de diabetes e hipertensión, que pudieron contribuir a lo ocurrido. Niega conocer a Hollander y no sabe qué motivos sustentan sus sospechas.

James Brown fue uno de los máximos exponentes de la música afroamericana de las segunda mitad del siglo XX, uno de los más influyentes de su tiempo, junto a Bob Dylan y Elvis Presley. Muchos grandes colegas, desde Mick Jagger a David Bowie pasando por Michael Jackson (cuyos movimientos sobre el escenario se inspiraban en el frenético ritmo de Brown) reconocieron la decisiva influencia del padrino del soul, que colocó media docena de temas en la historia de la música (recordemos el directo de Mister dinamita). Su aportación no se quedó ahí, pues su tratamiento del ritmo resultó crucial para el nacimiento de estilos como el funky, la música disco, o el rap. Casado en cuatro ocasiones, tenía seis hijos uno de los cuales falleció en un accidente de tráfico. Los conflictos por su herencia y el retraso en su entierro (fue dos meses después) ocuparon muchos titulares tras su muerte.