Lunes 17.02.2020 - Última actualización - 19:46

Covir-19

Apple dice que no cumplirá con pronóstico trimestral de ingresos por impacto de coronavirus

Apple Inc anunció el lunes que no cumplirá su pronóstico de ingresos para el trimestre de marzo debido a que el brote de coronavirus ha afectado tanto la producción como la demanda.

La compañía tecnológica sostuvo que a pesar de que sus instalaciones en China han vuelto a producir, el ritmo en que lo está haciendo es más lento del esperado. Apple había pronosticado ingresos en un rango de 63.000 y 67.000 millones de dólares para el trimestre que finaliza en marzo, frente a estimaciones de 62.400 millones. Tenés que leer Apple elimina de su App Store las aplicaciones vinculadas a cigarrillos electrónicos La empresa dijo además que el suministro para sus iPhones será “temporalmente acotado” ya que las plantas en China todavía no operan a plena capacidad. Las ventas del celular aumentaron por primera vez en un año en el trimestre que terminó en diciembre. Se espera que el brote de coronavirus acumule presión sobre la economía china, en un momento en que las empresas luchan por reanudar la producción después de unas prolongadas festividades por el Año Nuevo Lunar. Analistas han estimado que el virus respiratorio podría reducir a la mitad la demanda de teléfonos inteligentes en el primer trimestre en China, el mercado más grande del mundo para los celulares.