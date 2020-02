https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 17.02.2020 - Última actualización - 22:02

22:01

Segun publicó una renombrada revista de celebridades, a Luciana se la vio con su ex pareja celebrando San Valentín. Sin embargo, la vedette lo desmintió y recordó que él "se portó mal con Matilda".

¿La involucraron en una "Fake New"? Polémica: Luli Salazar pidió que no la vinculen con "alguien que le hizo mal a su hija" Segun publicó una renombrada revista de celebridades, a Luciana se la vio con su ex pareja celebrando San Valentín. Sin embargo, la vedette lo desmintió y recordó que él "se portó mal con Matilda".

"Luciana Salazar (39) y Martín Redrado (58) festejaron el día de los enamorados en un reconocido restaurante de Puerto Madero. Según informaron en Chusmeteando a través de una seguidilla de historias en Instagram, María Luján Sanguinetti, la actual pareja del político y Matilda (2) estaban presentes en la velada", publicó la revista Caras.

Según el semanario, un "informante" aseguró que el "viernes 14 de Febrero (San Valentín) por la noche, Luciana Salazar, Matilda y Redrado comieron juntos muy felices. En el restaurante "Marcelo" de Puerto Madero". "Fueron ellos y un grupo de gente... Redrado compró flores, rosas para las mujeres de la mesa", dijo y desde Chusmeteando respondieron. "... Pero estaba Lulu también".

Por favor no me vinculen mas con una persona que se porto mal con mi hija!!! Por que cada vez que pasa, se me revuelve el estomago. Ni siquiera pidio disculpas. https://t.co/e3D8PJy4rp — luciana salazar (@lulipop07) February 18, 2020

La respuesta no se hizo esperar. Luciana tuiteó: "por favor no me vinculen mas con una persona que se porto mal con mi hija!!! Por que cada vez que pasa, se me revuelve el estomago. Ni siquiera pidio disculpas". ¿A qué se refiere? Ni sus seguidores lo saben; de hecho, se lo preguntaron en la red social del pajarito, aunque ella no había respondido.

Que hizo Luli ? no me acuerdo — Camisalz✨✨ (@camilasalz) February 18, 2020