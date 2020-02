https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 18.02.2020

7:00

El ciclo Humores de verano continúa su programación con “¿Quién está bien?”, dirigida por Lucas Ruscitti. La función será el sábado 22 de febrero a las 22, en la Sala Marechal del Teatro Municipal (San Martín 2020).

Teatro santafesino en el ciclo de verano Misterio en El Impenetrable El ciclo Humores de verano continúa su programación con “¿Quién está bien?”, dirigida por Lucas Ruscitti. La función será el sábado 22 de febrero a las 22, en la Sala Marechal del Teatro Municipal (San Martín 2020). El ciclo Humores de verano continúa su programación con “¿Quién está bien?”, dirigida por Lucas Ruscitti. La función será el sábado 22 de febrero a las 22, en la Sala Marechal del Teatro Municipal (San Martín 2020).

“¿Quién está bien?” llega este sábado al ciclo Humores de verano, en la Sala Marechal del Teatro Municipal “1º de Mayo” (San Martín 2020). La obra cuenta con dramaturgia y actuaciones de Luciana Brunetti, Vanina Monasterolo, Soledad Almirón y Carolina Cano; y la dirección de Lucas Ruscitti. La función será a las 22.

¿Qué puede pasar con un grupo de amigas que deciden emprender un viaje juntas?, Belu, Jesi, Punu y Romi se reencuentran y planean hacer una escapada de fin de semana. La travesía se constituye en excusa para hablar de la amistad, del paso del tiempo, de las transformaciones, de las creencias, que unen y separan a esas jovencitas que un día compartieron tanto.

Pero no todo es tan sencillo : el lugar al que arriban no es el que plantearon. Partir no es una opción; en el Chaco no se sale a la siesta. Lo único que queda es esperar. Y en la espera las dudas irrumpen ¿Dónde esta el encargado? ¿Quién tiene las llaves? ¿El hotel, es real? ¿Todo está montado?¿Alguna está mintiendo?. El tiempo perdido traerá recuerdos, la escuela, las travesuras pero también los secretos no develados. Ellas tampoco ya son las que eran.

¿Quien está bien? es una invitación a viajar dentro del hall de un hotel extraño, perdido y detenido en el tiempo, desde nuestra actual rapidez, fugacidad y conexión. En este lugar donde la cultura de lo instantáneo chocará con mitos y leyendas y las mujeres que son hoy con las niñas de ayer.

Ficha técnica

Nicole Chort se encarga en la asistencia de dirección, y también en la asistencia técnica y efectos especiales junto a Federico Toobe. El concepto visual y el diseño de iluminación son creación de Lucas Ruscitti; en cámara y montaje se desempeña Gina Bonfanti; en ilustraciones, Luciana Brunetti; en diseño gráfico, Ana Weihmüller; y la operación de luces es de Oscar Heit.

Próxima función

El ciclo finalizará el sábado 29 de febrero con una función de “Drácula transilvando bajito”, escrita y dirigida por Federico Kessler.