Martes 18.02.2020

Read Madrid "Estoy en un momento muy bueno", admitió Campazzo, el argentino que brilla en el Real Madrid

El base cordobés Facundo Campazzo, figura del seleccionado de básquetbol de la Argentina y campeón el domingo último de la Copa del Rey con su club, el Real Madrid, admitió este martes que está en "un momento muy bueno" tanto dentro como fuera de la cancha, tras haber sido distinguido como el premio MVP de la final ganada al Unicaja Málaga.





"Estoy en un momento muy bueno, tanto dentro como fuera de la cancha. Me siento bien, el entrenador y mis compañeros me dan mucha confianza para jugar y trato de no conformarme con nada, de trabajar duro para seguir mejorando", expresó el cordobés de 28 años en diálogo con TyC Sports.





Campazzo fue la gran figura del Madrid el domingo último en la obtención de la Copa del Rey tras superar al Unicaja Málaga por 95 a 66, con 13 tantos, 13 asistencias, 4 rebotes y un recupero en 34 minutos de juego.





"Fue un título especial porque mi mujer Sara y mi hija pudieron ver el partido, me acompañaron y eso fue muy importante", añadió Campazzo.





El ex jugador de Peñarol de Mar del Plata y UCAM Murcia, comentó que disfruta el momento de su equipo porque tuvo que soportar "derrotas duras" antes de ganar la Copa del Rey.





"El Madrid se merecía este título, habíamos sufrido derrotas duras antes de comenzar la Copa del Rey, pero recuperamos las buenas sensaciones y ahora estamos bien", concluyó Campazzo.





Con información de Télam