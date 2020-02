https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 18.02.2020 - Última actualización - 10:47

10:45

El gobernador dijo que no tiene “problemas en hablar con nadie”. Pero consultado sobre un posible trato con su antecesor para garantizar la sanción del proyecto, dijo ser partidario de “acuerdos institucionales, que tengan proyección en el tiempo, y que den cuenta de algo que es mucho más que dos”. Consideró que fue “atinada” la decisión del Senado de derivar el tema a comisión.

Negociaciones para las leyes de excepción Perotti sobre Lifschitz: "Descreo de los acuerdos personales" El gobernador dijo que no tiene “problemas en hablar con nadie”. Pero consultado sobre un posible trato con su antecesor para garantizar la sanción del proyecto, dijo ser partidario de “acuerdos institucionales, que tengan proyección en el tiempo, y que den cuenta de algo que es mucho más que dos”. Consideró que fue “atinada” la decisión del Senado de derivar el tema a comisión. El gobernador dijo que no tiene “problemas en hablar con nadie”. Pero consultado sobre un posible trato con su antecesor para garantizar la sanción del proyecto, dijo ser partidario de “acuerdos institucionales, que tengan proyección en el tiempo, y que den cuenta de algo que es mucho más que dos”. Consideró que fue “atinada” la decisión del Senado de derivar el tema a comisión.

Cuando buena parte de la dirigencia política especula con que solo un acuerdo entre Omar Perotti y Miguel Lifschitz destrabaría la sanción de la ley de excepción o de emergencia en la provincia, el propio gobernador advirtió que “descree” de los pactos “personales”; y admitió que “en esta etapa”, no mantiene diálogo con su antecesor. El actual mandatario espera que la Legislatura sancione el mensaje que considera vital para sanear la provincia, y poner en marcha su plan de gobierno. Fracasó en su primer intento, a fines del año pasado; y volvió a intentarlo con la remisión de la iniciativa a principios de febrero. El último jueves, el Senado le dio ingreso y lo giró a seis comisiones. La decisión, que Perotti consideró “atinada y prudente”, conlleva consensuar el texto con los diputados -es en esa cámara donde la oposición plantea disidencias severas-, y llevarlo al recinto la semana próxima.

Consultado por El Litoral, el gobernador se refirió a la estrategia parlamentaria desplegada por la cámara alta, y a su relación con el actual presidente de la Cámara de Diputados.

- ¿Habló, habla con Miguel Lifschitz? Muchos aseguran que sólo un acuerdo entre ambos podría garantizar la sanción de la ley...

- No tengo problema de hablar con nadie, en absoluto.

- ¿Pero está hablando con él en este momento?

- En esta etapa no, pero sí con todos sus legisladores, representantes y con su partido, que ha sido uno de los que ha venido participando formal o informalmente de las charlas durante todo este tiempo. Yo descreo de los acuerdos personales; me gustan más los acuerdos institucionales que tengan proyección en el tiempo, y que den cuenta de algo que es mucho más que dos. Hay una sociedad, hay instituciones; hay un entramado de instituciones en la provincia que hay que tener en cuenta cuando se generan este tipo de acuerdos. Después, sin dudas, el diálogo enriquece y será bienvenido. Nuestras puertas están abiertas como lo han estado desde el primero día. Lo han podido ver en pleno verano. Todos los partidos con representación parlamentaria han sido recibidos y tenemos con ellos un esquema de diálogo porque creemos que ahí está la posibilidad real de que cada uno sepa cuál es la realidad de la provincia.

Sobre el Senado

Perotti también se refirió a la decisión del Senado de girar el proyecto a seis comisiones, y no interpretó en ello una actitud dilatoria. Consultado por El Litoral, consideró que cada cuerpo legislativo tiene su dinámica. “Creo que el giro a comisión nunca es malo; lleva tiempo pero todos pueden mirar hasta el último detalle y me parece que eso es bueno. A veces, los tratamientos sobre tablas dejan muchas cosas sin ver. (De todos modos) la mayoría conoce de antemano los lineamientos generales de la ley porque los hemos venido conversando durante todo febrero”, planteó. A su criterio, “es atinado y prudente” que cada una de las comisiones pueda ver “en detalle el mensaje y generar el mayor nivel de diálogo posible; me parece que es mucho más prudente analizarlo en comisión que otras determinaciones que se tomaron”, dijo el mandatario, en clara alusión a la determinación de Diputados, que a instancias de la oposición, decidió en diciembre rechazar el proyecto.

Perotti sostuvo que “tenemos una emergencia clara y real en materia de seguridad”, y bregó por la “reflexión” en estos tiempos legislativos. “Ojalá ese debate se enriquezca con el pase a comisiones y mejore la comprensión de todos acerca del momento que estamos viviendo. Si el Estado no tiene las herramientas para recomponerse, los santafesinos la vamos a pasar mal. Deseo -continuó- que estos tiempos legislativos hagan reflexionar a todos sobre las decisiones tomadas y sobre las decisiones a tomar”.

Caprichoso, no

El mandatario siguió desplegando argumentos para defender su proyecto de ley. “Tenemos un país en emergencia; en la provincia, las dos grandes ciudades y muchas comunas y municipios están en la misma situación. No es una cuestión caprichosa -aseveró-; es una realidad. A todos nos gustaría estar en un momento distinto; nadie disfruta de extender los cronogramas de pago, de tener tiempos acotados para cumplir con los proveedores. Pero por algo se llegó a esa situación. Asumimos con demoras de seis meses en el pago a las contratistas. De esto hay que salir. Y se puede salir lento, doloroso y duro o de una forma más acordada teniendo elementos para renegociar con proveedores y retomando el ritmo de obras. Tenemos que ir en esa dirección -expresó-; el santafesino está esperando de su dirigencia la madurez necesaria para poder abordar este tema. Esperemos que estos días le permitan a todo el cuerpo legislativo el análisis minucioso del proyecto. Desde el Ejecutivo estaremos a disposición con todos los ministros para participar de tantas reuniones sean necesarias”, concluyó.

Contadores y tesoreros

“La realidad es una. Los que dan los números son el tesorero y contador de la provincia; no son funcionarios políticos. Son los que estaban en esos mismos puestos en los años anteriores”. Así, Perotti intentó reforzar su argumentación respecto de una provincia con un fuerte deterioro financiero, que obliga a declararla en emergencia. “No son números que se le ocurren a Perotti para pedir cosas extraordinarias -dijo de modo autorreferencial el mandatario-; son los números que la provincia tiene y los tenemos que enfrentar”.