Martes 18.02.2020

"Repudio enfáticamente su falta de respeto y la forma en la que descalifica al pueblo jujeño", aseguró el gobernador.

A través de una carta abierta Gerardo Morales le respondió a Elizabeth Vernaci: "Le exijo que se disculpe con el Pueblo Jujeño" "Repudio enfáticamente su falta de respeto y la forma en la que descalifica al pueblo jujeño", aseguró el gobernador.

El gobernador Gerardo Morales respondió a las declaraciones de la conductora radial Elizabeth Vernaci, que el lunes había dicho que "Jujuy es Bolivia". El mandatario provincial escribió una carta abierta dirigida a la comunicadora en la que expresó su enojo por sus palabras.

"Repudio enfáticamente su falta de respeto y la forma en la que descalifica al Pueblo Jujeño", escribió, y le exigió a la conductora que se disculpe con los habitantes de su provincia.

En medio de su programa, la conductora comenzó a dialogar con su operador, que acababa de llegar de unas vacaciones en el norte argentino. Fue allí cuando Vernaci, que cuestionaba la decisión de haber ido a esa provincia, lanzó: "Jujuy es Bolivia, chicos, alguien lo tiene que decir".

Las declaraciones de Vernaci rápidamente se viralizaron en las redes y la conductora se convirtió en tendencia en Twitter.

"Señora Vernaci repudio enfáticamente su falta de respeto y la forma en que descalifica al Pueblo Jujeño y la Provincia de Jujuy negando su pertenencia a la República Argentina y por ende al pueblo Argentino. Me molesta mucho y me duele que Ud. y su equipo se rían de nosotros", comenzó el mandatario provincial.

A su vez, el mandatario provincial también destacó: "Nos ofende que no sepa esto y que niegue nuestra condición de Argentinos, pero ofende también al Pueblo Boliviano que es un gran Pueblo y que además si no fuera por ellos también, Ud. hoy no sería Argentina. Para que sepa el Pueblo Boliviano luchó mas que sus antepasados porteños para que hoy seamos Patria".

Y agregó: "Debe saber que el Pueblo del Norte fue el que garantizó nuestra independencia para que hoy usted y yo podamos con orgullo decir que somos Argentinos".

En el extenso escrito el gobernador resalta la importancia de esa provincia para la Argentina y le pidió que pida perdón por sus palabras: "Creo que solo le falta un poco de humildad y conocimiento. Le exijo que se disculpe con el Pueblo Jujeño y con la Provincia de Jujuy".