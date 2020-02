"Tenemos que sacarnos de la cabeza que estamos 3-0"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El defensor y referente de Unión fue el hombre que atendió a la prensa en el último contacto antes de partir, este miércoles a las 8.45, con destino a Belo Horizonte.

Jonathan Bottinelli es uno referente y el jugador con mayor experiencia en el plantel de Unión. Fue el elegido para hablar, antes del viaje a Belo Horizonte de este miércoles por la mañana para jugar la revancha ante Atlético Mineiro.

Sobre las expectativas, dijo que “tenemos muchas ganas, un poco de ansiedad por jugar el partido, queremos estar ahí lo antes posible y queremos la clasificación para redondear una buena llave”.

Respecto de qué es lo importante para afrontar el partido del jueves, dijo que “es un conjunto de cosas, la concentración es lo más importante, hablar mucho adentro de la cancha y cumplir con todo lo que entrenamos en la semana”.

Sobre si considera que es decisiva la ventaja que lleva Unión a su favor, fue contundente: “No está cerrada la llave. Nosotros hicimos tres goles, ellos también pueden hacerlos. El resultado del otro día no es el que todos esperaban, ni ellos ni nosotros. Nadie se imaginaba que podía haber una diferencia tan contundente”.

Respecto de cómo se debe tratar ese tema, dijo que “tenemos que sacarnos de la cabeza que estamos 3 a 0 arriba. No nos vamos a ir a metern atrás, porque si lo hacemos, hay posibilidades de que nos salga mal. Tenemos que lastimarlos. Ellos tienen varias virtudes y creo que si nos sale lo que entrenamos, nos traeremos la clasificación”.

Respecto de los silbidos y voces de disconformismo que se alzaron contra los jugadores de Mineiro después de la derrota del domingo ante Caldense, dijo que “ellos usan el campeonato estadual de preparación. El objetivo de ellos es la copa y quieren revertir el 3 a 0. Nosotros tenemos que dar un paso más en esta historia que estamos escribiendo, primero clasificando y ahora tratando de pasar la primera fase de una copa. Mineiro es un grande y su momento actual es relativo”.

Luego volvió a hablar del estado de tensión que tiene el plantel por el partido y dijo que “calmar la ansiedad es difícil, pero se puede controlar y no pasarse de vuelta. El poquito de temor que se siente, te hace estar alerta y percibir lo que puede pasar adentro de la cancha”, y referenció lo que pasó el viernes en Paraná: “Los once que entremos tenemos que estar comprometidos y que no pase lo de Patronato, que no fue bueno”.

Respecto de Di Santo, el centrodelantero argentino que juega para Mineiro, dijo que “es un jugador de selección, jugó mucho tiempo en Europa y hay que tenerlo lo más lejos posible del área. La que le quede puede ser determinante, así que hay que cuidarse”.

Respecto del esquema a emplear, dijo que “tenemos varias formas de jugar, fue 5-4-1 contra River, 4-4-2 es el que más ensayamos. Podemos variar con los mismos 11 que eligió Leo y que venimos entrenando en estos días”, dejando en claro que al equipo ya lo tienen, pero que el técnico no lo ha confirmado, al menos para la prensa.

Sus últimas palabras giraron alrededor de un video que se viralizó en el que se subió a un micro de hinchas que partían a Belo Horizonte, para hablarles: “Es una alegría no sentirse solo estando tan lejos, el apoyo de la gente es importante, te da un plus, sabemos lo que es viajar varias horas en micro como muchos lo están haciendo. Muchos van a faltar al trabajo y a gastar mucha plata en estos tiempos duros para la economía de todos, es una responsabilidad muy grande la que llevamos a Brasil y trataremos de hacer lo posible para ganar”, concluyó el experimentado defensor tatengue.