Macron, firme: Francia no tolerará el "separatismo islamista"

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha declarado este martes que “el separatismo islamista” es “nuestro enemigo”. En un discurso en Mulhouse (Alsacia), Macron ha anunciado medidas para evitar que la comunidad musulmana de Francia, bajo el influjo de predicadores radicales y de potencias extranjeras, cree una sociedad aparte, con sus propias leyes, ajenas a las de la República y a sus valores.

Desde que llegó al Elíseo, en mayo del 2017, se esperaba una toma de posición enérgica de Macron sobre la convivencia con el islam, uno de los grandes desafíos de Francia en el siglo XXI. Hoy ha sido la primera parte de una ofensiva de comunicación que continuará durante las próximas semanas y que coincidirá con la campaña de las elecciones municipales.

El jefe de Estado francés ha visitado un barrio problemático de Mulhouse y ha hablado largo rato con sus habitantes. Allí ha insistido en que “la República debe cumplir sus promesas”, en materia de oportunidades, de no discriminación, de educación, de meritocracia, porque de lo contrario otros -los radicales- lo aprovecharán para lanzar mensajes peligrosos, manipulando el sentido de la religión.

Macron ha insistido en que no se puede aceptar que en Francia, en nombre de la religión, no se dé la mano a una mujer o no se le preste cierta asistencia médica, que las niñas sean sacadas de las escuelas por sus padres por motivos ideológicos, que se exija un certificado de virginidad para casarse. “En la República no se puede jamás aceptar que las leyes de una religión sean superiores a las leyes de la República. Es así de simple”.

Una próxima ley tendrá que establecer mejores controles de transparencia sobre el dinero que las mezquitas reciben del exterior y la personalidad de los imanes que predican en ella. No puede permitirse, según Macron, que se difundan mensajes contrarios a los valores de la República. La meta es que los imanes se formen en Francia.

El presidente recalcó que “este separatismo islamista es incompatible con la libertad y la igualdad, incompatible con la indivisibilidad de la República”.