https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 18.02.2020 - Última actualización - 16:22

16:18

Se trata de un grupo autoconvocado, que quiere exteriorizar y hacer visible el grave problema de inseguridad por el que atraviesan, con asaltos y atracos que se suceden prácticamente a diario. Temen que el lugar se haya convertido en una “zona liberada” para los delincuentes.

Cansados de que los roben Los vecinos del barrio Mayoraz reclaman por mayor seguridad Se trata de un grupo autoconvocado, que quiere exteriorizar y hacer visible el grave problema de inseguridad por el que atraviesan, con asaltos y atracos que se suceden prácticamente a diario. Temen que el lugar se haya convertido en una “zona liberada” para los delincuentes. Se trata de un grupo autoconvocado, que quiere exteriorizar y hacer visible el grave problema de inseguridad por el que atraviesan, con asaltos y atracos que se suceden prácticamente a diario. Temen que el lugar se haya convertido en una “zona liberada” para los delincuentes.

Vecinos autoconvocados de Barrio Mayoraz se reunirán este miércoles en la conjunción de los pasajes Iriarte y Legarra (a la altura de Aristóbulo del Valle al 6000), con la intención de sumar voces y presencia al reclamo por mayor seguridad en el sector. No solo están cansados de sufrir robos y atracos a cualquier hora del día, sino que están convencidos de que el lugar ya es “una zona liberada” para el delito, en la que los malhechores hasta se “benefician”, en sus huidas, con el entramado de las calles, que en su mayoría son diagonales.



“A esta reunión la convocamos los vecinos, a través de nuestro grupo de whatsapp, porque necesitamos del apoyo y la ayuda de los medios, para que le den importancia a nuestro reclamo y para que se sepa que la estamos pasando muy feo”, explicó a este medio la vecina Araceli Fernández, una de las referentes del grupo convocante y víctima reiterada de los maleantes. Justamente, Araceli manifestó que la situación se ha vuelto realmente difícil en el barrio, porque los incidentes por lo general no son simples atracos o arrebatos, son robos a mano armada, en los que intervienen varios asaltantes. Ella, por ejemplo, sufrió dos asaltos el mismo día. Primero, en la puerta de su casa y más tarde cuando salía de un local del interior del barrio. En ambos casos los cacos eran jóvenes sobre motocicletas y armados.



“No es solo que te increpan y te piden el celular, la plata o la cartera, te atacan con motos y con armas”, especificó Araceli. Mayoraz es un sector densamente poblado, con tres escuelas, un conocido jardín de infantes, instituciones deportivas y muchos locales comerciales. El entramado de sus arterias complica el accionar de los vehículos, por lo que los vecinos piden que los patrullajes se hagan con motos.



Cada vez que ocurre un asalto los vecinos lanzan el alerta en el grupo de Whatsapp y se realizan los debidos avisos telefónicos al 911, de la policía. Pero los patrulleros demoran en llegar o no asisten, y los ladrones escapan. Esto es lo que provocó el hartazgo del vecindario.



A cara descubierta



“Nos roban en moto y seguirlos en auto no sirve, porque el que no conoce la zona se pierde”, enfatizó Fernández, sin dejar de aclarar que los delincuentes, si bien casi siempre actúan motorizados y a cara descubierta, no tienen en realidad un modus operandi definido y menos en “materia” de horarios. “No se puede estar tranquilo a ninguna hora,... a mí, la última vez, me robaron a las 5 de la tarde con un arma, eran varias personas, en tres motos”, describió Araceli. “Dame el celular porque si no te quemo, me dijo uno de ellos... esa vez estaba bajando del auto, frente a mi casa”, siguió explicando. Era la tercera vez que le robaban, siempre cerca de su domicilio. En otra de las oportunidades en las que fue asaltada, ella iba en bicicleta.



“Antes los asaltos eran de vez en cuando, ahora, en la semana, pasa tres o cuatro veces”, detalló la vecina. Por eso mismo, los residentes de Mayoraz ya se reunieron en otras ocasiones, porque necesitan exteriorizar y visualizar el problema. “Tenemos que pedir ayuda, porque los ladrones se juntan y te roban con dos o tres motos, agarran en contramano, aprovechando las diagonales, por eso queremos que se patrulle en moto, por la estructura del barrio”, amplió. Y resaltó, además, los inconvenientes que se les presentan cuando van a esperar el colectivo a la avenida Aristóbulo del Valle, para ir al trabajo: “Ahí es peor, si no te roban es porque tuviste suerte”.



“Queremos seguridad, no pedimos nada más que eso, pero necesitamos contar con policías que tengan autorización para actuar y que lo hagan en forma permanente, eso es muy importante, porque no sirve que vengan dos días cuando se recrudecen los atracos y después se vayan”, redondeó la representante de los vecinos autoconvocados. En definitiva, lo que requieren, es que la policía se encargue de la seguridad del barrio, pero no como algo pasajero y circunstancial.





Barrio Sur: los vecinos de la zona sur de la ciudad también están movilizados por los reiterados hechos de inseguridad.



También en Cabal



La Comisión Directiva del Club Cabal y Vecinos Autoconvocados de Barrio Cabal convocan, para este martes, a una reunión de vecinos e instituciones del barrio, en la que será abordado el tema de la inseguridad. El encuentro está previsto a partir de las 10, en las instalaciones del Club Cabal, Servando Bayo 6730. Los organizadores de esta convocatoria esperan contar con la presencia de más de treinta vecinos, así como de representantes del Centro de Salud, de la Vecinal Sarmiento, la Red de Vecinales por la Seguridad y Personal de la Oficina de Participación Ciudadana de la Municipalidad de Santa Fe, para tratar las medidas urgentes que se tomarán como consecuencia de la ola de asaltos en la vía pública y en los domicilios de los vecinos.



“Hemos perdido la paz y vivimos con temor encerrados dentro de nuestras casas”, expresan los vecinos a través de un comunicado de prensa. “Nos juntamos porque la policía está ausente en el barrio y por el abandono de las calles, que son intransitables, también por los yuyales altísimos, un óptimo escondite para los amigos de lo ajeno”, describen enfáticamente. “La falta de iluminación pública es otro de los factores que favorecen la inseguridad reinante”, agregan los vecinos e instituciones autoconvocadas del Barrio Cabal, que han hecho extensiva la invitación a las autoridades policiales para que se reúnan con ellos.