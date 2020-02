La chofer que trasladó a Los Palmeras dijo que "son geniales"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Liliana y Katerin manejaron los traslados de los protagonistas de la Fiesta de la Confluencia.

Estaban preocupadas. Se habían preguntado “¿qué música pasaban cuando suban las bandas?”, pero lo solucionaron rápido: “Pusimos una radio conocida, bajita y ya está”, contaron con vergüenza Liliana y Katerin, las mujeres que manejaron las trafics de todos los artistas nacionales e internacionales que pasaron por la Fiesta de la Confluencia 2020.

“Estamos contentas de ser mujeres y manejar, es algo que nos encanta”, describió Liliana y agregó Katerin: “Es un orgullo llegar acá y me gusta que nuestros jefes confíen en nosotras y no les importe el qué dirán”.

Las choferes -como ellas se definieron-, describieron algunas de las situaciones que pasaron con los artistas: “Todos se sorprendieron de nuestro género cuando se dieron cuenta que íbamos a manejar”, expusieron a dúo, y le intentaron sacar trascendencia: “Igualmente bromearon, bien, no es que les molestó o pidieron que manejaran hombres”.

“Es la primera vez que me toca estar de este lado de la Fiesta”, cuenta Karetin, quien asistió a las anteriores ediciones a disfrutar de la Confluencia y en este caso le tocó trabajar. “Yo me encargué de llevar a los Ratones Paranoicos a todos lados. Los busqué en el Aeropuerto y me iban preguntando cosas de Neuquén, de la ciudad y de mi vida. Unos copados”, narró con una sonrisa y se enorgulleció: “Cuando estaban por irse, vinieron y me dijeron ´vení a sacarte una foto con nosotros así te queda de recuerdo´”.

Por su parte, Liliana tuvo contacto con más artistas. El primer día le tocó llevar a Cazzu, “que es muy buena onda” y a Duki. “El trappero llegó alegre, sacando su cuerpo por la ventana y gritando ´señora soy el Duki y estoy en Neuquén´”, describió en tono gracioso, y cambió su cara cuando relató la vuelta a al hotel: “Estaban muy enojados todos y en especial el cantante”.

Además de Banda XXI, un grupo que hizo reír mucho a Liliana fueron Los Palmeras. Este conjunto popular que cerró la Fiesta de la Confluencia 2020 en el escenario principal, “estuvo haciendo chistes en el viaje del hotel al predio”. “Son geniales, te hablan como si fueras uno más de ellos y venían mirando chicas por la ciudad”, agregó.

Sin accidentes, sin problemas y con mucha buena onda fue el traslado de los artistas a la Fiesta de la Confluencia 2020. “Ojalá vuelva Yatra, porque en esta edición no me pude sacar una foto con él”, concluyó en tono de broma, una de las dos conductoras a quienes les instruyeron no capturar sus momentos con los protagonistas.