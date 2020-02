Allanaron la cancha de Chicago y secuestraron un sable bayoneta

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

También se retiró material fílmico de las cámaras de seguridad con la intención tratar de identificar a más personas por el hecho en el que hay dos detenidos y tres heridos, todos fuera de peligro.

La Policía Federal secuestró este martes un sable bayoneta dentro del estadio de Nueva Chicago, que fue allanado después de los incidentes producto de una pelea de dos facciones de su barra brava, en el partido ante Temperley.

Por pedido de la fiscal Adriana Bellavigna, también se retiró material fílmico de las cámaras de seguridad con la intención tratar de identificar a más personas por el hecho en el que hay dos detenidos y tres heridos, todos fuera de peligro.

En el domicilio del casero ubicado dentro de estadio "República de Matadores" se secuestró un sable bayoneta, según confirmaron fuentes judiciales. .

Fuentes de la fiscalía a cargo de Adriana Bellavigna confirmaron a NA que se recolectó todo el material fílmico de estadio "República de Mataderos" para tratar de identificar a los autores del hecho que arrojó el saldo de tres heridos por armas blanca y dos detenidos que serán indagados en las próximas horas.

Los enfrentamientos entre miembros de "Los Perales" y "Las Antenas" se vieron en vivo por la televisión y el árbitro Mario Ejarque, una vez que se calmó la situación, decidió que se reanude el juego.

Hasta este martes, la cancha estuvo clausurada para preservar las pruebas dentro del lugar del hecho y, según supo NA de fuentes cercanas a la investigación, la principal hipótesis es que las facas utilizadas se encontraban dentro del estadio.

Si bien evitó dar detalles puntuales sobre la investigación en sí, la fiscal Bellavigna había cuestionado el accionar policial: "El hecho ocurre alrededor de las 17 y yo me entero porque el doctor Mahiques (el Fiscal General de la Ciudad) me envía un video pasada las 19. La policía no me llamó para informarme. Ahí hay algo que no funcionó bien. Me debió haber comunicado el hecho quien estaba a cargo de Eventos Deportivos", afirmó.

Además, el "Torito" se expone a la sanción por parte del Tribunal de Disciplina de la AFA, donde deberá realizar un descargo sobre lo ocurrido en el inicio del encuentro frente a Temperley, por la fecha 17 de la zona A de la Primera Nacional.

Al menos tres personas con heridas de diferente consideración fue el saldo de graves incidentes, que incluyeron ataques con armas blancas, que se registraron en la tribuna popular del estadio "República de Mataderos".

Según quedó registrado en la televisación, al menos dos personas de una facción de la barrabrava del "Torito" atacaron a cuchillazos y golpes a otro grupo, en la tribuna popular principal de la cancha.

El violento episodio se produjo justo en el instante que el árbitro Mario Ejarque dio el pitazo inicial y obligón a frenar el juego a los dos minutos del primer tiempo.

Una vez que los focos se frenaron y la policía dio las garantías del caso, el partido se reanudó luego de cinco minutos detenido y sin saber el estado de las personas que fueron agredidas y resultaron heridas durante los incidentes.

