Dos horas de diálogo, dos Poderes y otros números

Primera reunión formal entre los titulares de la Casa Gris y de los Tribunales. El Ejecutivo y el Judicial ante el juego de la sábana corta: la inversión en edificios para la justicia o las partidas atrasadas para el pago de los haberes de los jueces.

El gobernador de la Provincia, Omar Perotti, y el presidente de la Corte Suprema, Rafael Gutiérrez, decidieron comentar -juntos- a la prensa su impresión sobre la reunión entre ambos Poderes. Habían entrado pasadas las 12 a la planta alta del Palacio de Tribunales y salieron sonrientes pasadas las 14.20. No hubo almuerzo.



Fue la primera visita formal del titular del Poder Ejecutivo al Poder Judicial. Y a juzgar por lo extenso de la reunión y lo distendido de sus declaraciones con los pocos periodistas que resistieron la espera, cabe suponer que hubo otros contactos previos. El gobernador cruzó de su despacho a la sala de reuniones de la Corte acompañado por buena parte de sus colaboradores políticos más importantes, el ministro de Gobierno Esteban Borgonovo y de Gestión Pública, Rubén Michlig, entre otros. Todos los ministros de la cabeza del Poder Judicial recibieron al jefe de la Casa Gris.

“Analizamos todos los temas. El gobernador dio un informe de la situación económica de la Provincia que también repercute en nuestro Poder Judicial”, indicó Gutiérrez.



Subrayó que hubo un intercambiando de opiniones sobre las prioridades en ese poder y valoró “el diálogo que es “importantísimo”. Agregó que “hemos dicho que diálogo es saber escuchar al otro, no tratar de imponer una idea”.



En tanto, más tarde, el gobernador expresó: “fue una reunión necesaria, de las que vamos a tener seguramente muchas, tanto con el Poder Judicial como con el Legislativo. Cuanta más información sobre la provincia tengan los Poderes mejor podrán actuar. Nuestra tarea es brindar esa información y ponerla a su disposición”.



“Como bien lo decía el presidente de la Corte, la realidad financiera de la provincia tiene su influencia en los programas de inversiones, de equipamiento, de cobertura de cargos. Hemos hablado de un proyecto de ley que ya está en la Legislatura, que puede ser una herramienta importante para el mejor funcionamiento de la Provincia”, agregó Perotti.



Anunció que avanzará con proyectos “que están en estudio o con media sanción en las Cámaras” y “buscaremos cubrir los cargos que se consideran esenciales para el funcionamiento de la Justicia”.



El gobernador enumeró su preocupación por mejorar “en temas de familia, de adopciones y políticas de género” que “formaron parte de la reunión”.



Inversiones



“Las demandas nuestras son las mismas de siempre. En primer lugar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, en segundo término le hemos pedido que no haya demoras en el nombramiento de los jueces y tercer término hemos hablado de las obras que están en construcción”, agregó el presidente de la Corte.



“El plan de obras de 2016 está avanzado en un 60% en Reconquista y en un 30% en Venado Tuerto. Y tenemos terminada la primera etapa del edificio de acá al lado, que es un 30%”, señaló Gutiérrez en referencia a los trabajos que dan a 9 de Julio. Dijo que han acordado con el gobernador que en la medida en que haya recursos y mejore la situación económica de la provincia “se reanudarán las inversiones”.



“Nuestro deseo es que en el diálogo lo que podamos tener es el mayor ajuste posible, para avanzar con la posibilidad concreta de la sociedad santafesina de sentir que está cuidada de otra manera, que está protegida por una ley que funciona y que se aplica correctamente en la provincia”, expresó Perotti.



Elogios a Sain



Ante una pregunta, el presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez negó que haya quejas de los funcionarios de la Casa Gris sobre algunas decisiones de la Justicia. Y cuando se le señaló que el ministro de Seguridad Marcelo Sain había criticado algunas decisiones judiciales, en redes sociales, agregó: “Al contrario, como el Dr. Sain es un hombre de derecho, y él integraba el Poder Judicial, él sabe cómo son los trámites...” (N de la R: En rigor, el ministro del Poder Ejecutivo no ha dejado de integrar el Poder Judicial ya que mantiene su cargo como director del Órgano de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación).



Luego, mencionó “fue el ministro anterior, (Maximiliano) Pullaro, quien intentó hacer un desplazamiento de responsabilidades con la salida en libertad de los presos que se dan por dos motivos: una por informes del Servicio Penitenciario, que dependía de él, y por otra parte, una serie de plazos que dice la ley sobre la condena. La Justicia sigue al pie de la letra lo que dicen la Ley y la Constitución. Hoy la política criminal la fija el fiscal general, en todo sentido es autónomo y tienen autonomía de funcionamiento, como la Defensa Penal”.



>> La ley de enganche (pregunta y respuesta)

Periodista: - El presidente Fernández ha dicho que algunos gobernadores se han quejado por los efectos de la Ley de Enganche para los presupuestos provinciales. ¿Gobernador, Ud. ha sido parte de los mandatarios provinciales que trasladaron esa preocupación?

Gobernador Perotti: - Ese tema hoy no ha sido parte del diálogo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial de Santa Fe. La realidad de cada provincia tiene sus particularidades. Hay proyectos de leyes a nivel nacional que tendrán su marco de discusión legislativa y estaremos todos siguiendo cuál es el desenlace de muchas situaciones allí.

Lo que sí ha sido parte de la reunión con la Corte es cómo se tomaron las medidas y las acciones que nos llevaron a plantear un cronograma de pagos mucho más extendido, que sin dudas dio prolongaciones de pagos en todos los poderes. Es una realidad que no nos gusta. No es simpática. Todavía no hemos terminado con el cronograma de este mes.



Perotti: “Si los diarios informaran todos bien...”

“¿Podría decirse que fue una reunión en la que se sinceró o se desnudó la situación financiera de la Provincia?”, preguntó una periodista y el gobernador le respondió: “Nosotros no tenemos ni que sincerar ni que desnudar, es solo lo que venimos diciendo. No hay varias interpretaciones o varias lecturas que hacer; es una sola. Es la información que hemos puesto a disposición de toda la comunidad. Es la información que surge de la información del tesorero, del contador de la provincia, que son los mismos que estaban antes.

-Es que no es lo mismo leerlo en los diarios a que (a la Corte) se lo diga el gobernador, cara a cara -insistió la colega.

-Mirá, si los diarios informarían (sic) todos bien, seguramente no habría problemas de que sea lo mismo -retrucó el mandatario.

-¿No ocurre eso, gobernador?- terció El Litoral.

Tras algunas risas, Perotti agregó: “Cada uno leerá las cosas a su manera, pero los números son los mismos”.



Con jefes de la Gendarmería



Autoridades nacionales de la Gendarmería será recibidos en la tarde de este martes 18 por el gobernador Omar Perotti. Fue el propio jefe de la Casa Gris el que brindó esa información, al hablar sobre su actividad durante la jornada. “Están recorriendo la Provincia y vamos a tener una reunión”, anticipó.