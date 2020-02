El nuevo álbum de BTS contará con la participación de Sia

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El álbum se lanzará el 21 de febrero y contará con una colaboración con la cantante Sia.

Muchos fanáticos se paralizaron cuando a mediados de 2019 los BTS se despedían de los escenarios para unas merecidas vacaciones. Pero la verdad es que desde finales de año no han parado de trabajar, y ya han anunciado la lista de canciones para su cuarto álbum Map of the Soul: 7, que incluye una canción conjunta con Sia.

El álbum, uno de los más esperados de este 2020, presenta el tema promocional “Boy With Luv” lanzado anteriormente, así como “Louder Than Bombs”, que fue co-escrito por Troye Sivan. El reciente sencillo “Black Swan”, que recibió una película de arte acompañante el mes pasado, también se incluye en la lista de canciones.

Quince de las veinte pistas son temas nuevos, mientras que el resto proviene del EP Map of the Soul: Persona lanzado al mercado musical el año pasado. “On”, la colaboración de Sia, se lanzará en dos versiones, una con solo BTS y otra con el cantante, que estará disponible exclusivamente para el lanzamiento digital del álbum.

Un comunicado de prensa señala que la colaboración entre los dos artistas ocurrió después de que BTS contactó a Sia para trabajar juntos en su último disco. Este encuentro será bastante interesante para los seguidores de las estrellas, por lo que “On” se proyecta como uno de los temas más esperados de esta nueva placa discográfica.

En tanto, la boy band coreana, según se anunció hace unos días, aparecerá en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon el próximo 24 de febrero para una transmisión especial. El grupo de siete integrantes hará una entrevista extendida con Fallon y una presentación de una nueva canción.

“Queríamos hacer algo especial para BTS y, al mismo tiempo, celebrar la ciudad de Nueva York”, dijo Fallon en un comunicado. “BTS realmente la sacó del parque. No vas a creer lo grande y divertido que es su desempeño: se apoderaron de Grand Central Terminal”, confesó el animador nocturno como adelanto del esperado programa.