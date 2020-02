https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Servicio suspendido

Vendedores ambulantes de paltas se apuñalaron entre sí en la Línea C del subte

El servicio de la línea "C" del subterráneo fue interrumpido hoy luego de que dos vendedores ambulantes de palta se pelearan a cuchillazos y uno de ellos resultara herido.

Fuentes policiales informaron que el hecho se produjo en la estación Diagonal Norte cuando uno de los protagonistas venía dentro de la formación y al bajar se encontró con un colega en el andén. En ese momento se inició una discusión y en plena pelea una de las personas sacó un cuchillo y apuñaló a su par. A raíz del enfrentamiento ambos resultaron heridos y fueron atendidos por personal del SAME, aunque uno de ellos fue derivado a un hospital cercano con consigna policial. Según el parte policial, "los efectivos encontraron a un sujeto de 28 años con heridas cortantes en el tórax y en el rostro, acompañado por otros dos individuos quienes en el momento del ataque estaban llevando un cajón de paltas para la venta ambulante". Los voceros señalaron que "el herido declaró que unos instantes antes, mientras subían los tres a la formación, otro sujeto vestido con camiseta gris, bermuda de jean y de cabello largo, quien se encontraba sobre el subte, los vio ingresar, extrajo dos cuchillos y comenzó a atacarlos resultando herido el denunciante".

Con información de NA