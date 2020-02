https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 19.02.2020

Tras reunirse con Alberto Fernández Duhalde confirmó que ayudará a "bajar el precio de los alimentos" y descartó un default

El ex presidente Eduardo Duhalde dijo este miércoles que su objetivo "es ayudar al Gobierno" para bajar el precio de los alimentos, que en el país "es un escándalo", al tiempo que insistió con su antigua sentencia de que "la Argentina está condenada al éxito", tras descartar la posibilidad de un default por la deuda externa y señalar que "es un desastre, peor que en 2002" el endeudamiento asumido por la gestión de Mauricio Macri.



Duhalde visitó ayer al presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada, y explicó que fue a verlo "por el precio de los alimentos, que en la Argentina es un escándalo".



Precisó que su objetivo "es ayudar al Gobierno" y planteó que esto "hay que hacerlo rápidamente", porque urge "bajar el precio de los alimentos".



"Alberto (Fernández) me chatea. Hay que poner el hombro porque la situación no es fácil, pero hemos pasado peores. Vamos a salir", vaticinó.



El ex presidente insistió con que "la Argentina está condenada al éxito", que tiene "mucho potencial" para ello, pero que "falta que los dirigentes que lo entiendan", aunque dejó claro que tiene "mucha esperanza", en dialogo con las radios Continental y FutuRock.



"Me reuní con Paula Español (secretaria de Comercio Interior), pero está tan ocupada que voy a ocuparme yo. Todavía están armando equipos. No es solo que los más pobres no tienen para comer; la clase media está afectada, sacan a sus hijos de las escuelas privadas, dejan la obra social"



Sobre la reunión con el presidente Fernández, aclaró que habló con el jefe del Estado sobre el tema del precio de los alimentos y que le propuso "intentar que los alimentos se vendan por peso o a granel".



"Le llevé la propuesta y voy a viajar por mi cuenta a Europa a ver cómo funciona", adelantó.



Duhalde recordó que intentó "trabajar con (el ex presidente Mauricio) Macri sobre el tema del precio de los alimentos, pero no se pudo".



Consultado sobre si en la Argentina hay presos políticos, el ex mandatario fue tajante: "No quiero discutir estupideces, no hay que perder tiempo en esa discusión".



Respecto de las negociaciones por la deuda externa, el ex gobernador bonaerense descartó un futuro default: "Nunca me preocupó (un eventual default). Los usureros siempre quieren cobrar y siempre aprietan. Lo único cierto es que van a arreglar, siempre arreglan. Nunca me interesó la deuda. La deuda hay que pagarla y se va a pagar, siempre se ha arreglado".



Duhalde agregó que "siempre se arregla, el usurero quiere cobrar. El más preocupado debe ser el acreedor, y mejor es preocuparlo un poco mas. Macri cometió un grave error, pidió demasiada plata en poco tiempo. La deuda que se ha tomado es un desastre, peor que en 2002. La inseguridad es más importante que la deuda".



Al hablar de la realidad del Partido Justicialista, que hoy definirá la renovación de su conducción en una reunión en la sede porteña de Matheu 130, Duhalde remarcó que algunos dirigentes había conversado con él para para que presida el PJ, pero desestimó rápidamente esa posibilidad.



"Estoy en otras cosas y quiero abocarme a eso", afirmó, y dijo sobre el rol de la oposición en este tiempo que "no se puede saber qué va a hacer Macri, pero no la va a tener fácil ni siquiera adentro del PRO".



En ese marco, revalorizó al radicalismo, al decir que la UCR es un partido estructurado, en contraposición al PRO que, afirmó, "es un ave de paso".



Aseguró también que los partidos se han convertido "en viejos, de viejos, para viejos".



En relación con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, contó: "Yo siempre me llevé mal con Cristina, pero ahora la relación es regular. Cuando yo estaba enfermo en 2018 ella me llamó, preocupada por mi salud. Me sorprendió gratamente".

Con información de Télam.