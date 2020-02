https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Elecciones en Bolivia

Inhabilitaron la candidatura a senador de Evo Morales

El ex presidente no podrá competir en los comicios del próximo 3 de mayo. También fue imposibilitado su ex canciller Diego Pary.

Foto: Gentileza

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia inhabilitó las candidaturas a senadores del ex presidente Evo Morales y su ex canciller Diego Pary, por no cumplir con los requisitos necesarios para presentarse a las elecciones del 3 de mayo próximo, informaron fuentes del Movimiento al Socialismo (MAS) boliviano. La información, que no fue confirmada por el TSE, pone fin a un debate que empezó el 29 de enero, cuando Morales anunció que volvía a Bolivia como aspirante a senador del Estado. Tenés que leer Elecciones en Bolivia: aun no habilitaron las candidaturas de Arce y Evo Morales Morales, quien está refugiado en la Argentina, era candidato a primer senador por Cochabamba y su último canciller, Diego Pary, aspiraba a la candidatura a senador por Potosí. Luis Arce, candidato del MAS a la presidencia fue habilitado, afirmaron fuentes del MAS citadas por el diario boliviano El Deber. Los miembros del TSE darán a conocer su decisión en el transcurso del día. Con información de Télam

