Miércoles 19.02.2020 - Última actualización - 14:43

14:33

Villa Gesell

Crimen en Villa Gesell: Thomsen y Ciro Pertossi dijeron que no saben por qué están detenidos

Se negaron a declarar, aunque manifestaron que no confían en la fiscal y no aceptaron sus preguntas. El resto sigue en la indagatoria.

Foto: Gentileza

Máximo Thomsen y Ciro Pertossi ya estuvieron frente a la fiscal Verónica Zamponi y el juez de Garantías David Mancinelli y, aunque se negaron a declarar, "hicieron algunas manifestaciones", según le confiaron a Clarín fuentes de la investigación."No confían en la fiscal y que no saben por qué están detenidos", agregaron. Los dos, acusados de coautores del crimen de Fernando Báez Sosa (18)​, se subieron al móvil policial de traslado, mientras el resto sigue en la indagatoria, que comenzó minutos antes del mediodía de este miércoles luego de la llegada del juez por pedido del acusado Thomsen. El grupo fue trasladado a la fiscalía de Villa Gesell para ser indagados por segunda vez con la nueva imputación en la que son considerados "coautores" del homicidio, con el doble agravante de la alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas y las lesiones sufridas por los amigos de la víctima. Esta es la segunda vez que los ocho acusados se encuentran ante la posibilidad de dar su versión de los hechos y defenderse ante la fiscal de la causa, Verónica Zamboni. Tomei había pedido que estas indagatorias fueran suspendidas, lo que fue rechazado, e insistió por otra parte en sus cuestionamientos a la actuación de Zamboni, a quien recusó y denunció penalmente por presuntas irregularidades ocurridas el día que indagó por primera vez a sus clientes. Tenés que leer Crimen de Fernando: las indagatorias se demoraron porque los rugbiers pidieron la presencia del juez En la ampliación de las indagatorias de este miércoles, la fiscal expondrá los elementos por los que decidió modificar su imputación, en la que considera que los ocho detenidos son coautores del homicidio, pese a que inicialmente, solo Máximo Thomsen (20) y Ciro Pertossi (19) figuraban con esa calificación. Para Zamboni, existen pruebas para incluir bajo la coautoría del "homicidio doblemente agravado por su comisión por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas" a Luciano Pertossi (18), Ayrton Viollaz (20), Matías Benicelli (20), Lucas Pertossi (20), Enzo Comelli (19) y Blas Cinalli (18). Los únicos que seguirán acusados como "partícipes necesarios" serán Alejo Milanesi (19) y Juan Pedro Guarino (19), quienes recuperaron la libertad el pasado lunes 10 de febrero, y está previsto que sean indagados este jueves. Además, los diez amigos serán imputados en el mismo grado por el delito de "lesiones leves", por los golpes sufridos por cinco amigos de Fernando, que intentaron ayudarlo durante el ataque frente al boliche Le Brique, en pleno centro de Villa Gesell.

