Asesinaron al rapero Pop Smoke durante un asalto en su casa

Dos sujetos balearon al cantante esta madrugada.

El mundo del rap llora este miércoles la muerte de Pop Smoke. El cantante de 20 años ha sido asesinado durante un asalto en su domicilio de Hollywood Hills, según publica el medio especializado TMZ.

La Policía, que por ahora no descarta ninguna hipótesis, ha comunicado que dos individuos han golpeado y tiroteado al vocalista sobre las 4:30 de la madrugada (hora local). Se desconoce tanto sus identidades como los motivos les han llevado a cometer estos hechos, aunque los agentes sospechan que su móvil era el robo de la vivienda.

Pop Smoke ha sido trasladado a un hospital de West Hollywood, aunque los médicos ya no podían hacer nada por él. Una noticia que ha supuesto un duro golpe para la música en Estados Unidos, pues nuevamente ha tenido lugar otra muerte violenta, después de otros compañeros como Nipsey Hussle o XXXTentación.

El rapero tenía muchos planes de futuro, así como varias fechas confirmadas por Europa este año. Una de las más sonadas iba a ser su aparición en el festival Rolling Loud de Portugal. El propio evento ha hecho un tuit tras enterarse de la noticia: “R.I.P. Pop Smoke. No puedes decir Pop y olvidar el Humo”.

De madre jamaicana y padre panameño, el cantante era una de las promesas más jóvenes del género, tras triunfar con su álbum debut Meet the whoo, que llegó al mercado el pasado mes de junio con temas como Welcome to the party.