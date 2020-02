https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 19.02.2020 - Última actualización - 17:30

17:29

Contacto telefónico: 4502575 / 155-080710 Línea Directa

Alimentos vencidos

Rubén Rodríguez

Gobernador Perotti ¿Bromatología de la provincia existe en la ciudad de Santa Fe? Para mí no, y paso explicar los motivos: el sábado 14 acompañada por mi nieta por la mañana concurrí a un supermercado mayorista, al mediodía fui al supermercado en Guadalupe. La cantidad, en ambos, de productos vencidos atún de Indonesia, ananá en lata de Indonesia, los repuestos de café, de panadería, el pan de hamburguesa, pan de viena, o pan en rodajas con vencimiento de 15 y 20 días. Las latas que mencioné primero todas de octubre del 2019, el café de mayo y junio del 2019, eso es lo que vi en los dos establecimientos. Por eso digo ¿Bromatología en nuestra ciudad existe o sólo están para cobrar los sueldos? Es hora de que se pongan a gobernar en serio. Basta de tanta cháchara



Cambio de hábito

Alfredo Salomón

Noto que este gobierno de Alberto F. se empeña en ayudar, dar más que dar limosna a los pobres en un país mal administrado desde hace tiempo. El hombre nace con los elementos que le permitirían ganarse la vida sin limosnear, ya que es perjudicial doblemente. En primer lugar, sabe que sos y serás siempre dependiente y cuyo precio es el voto. En segundo lugar porque termina siendo una persona inútil. Quiero aclarar que cuando digo el hombre -como género humano- ya está incluida la mujer. El trabajo lo realiza al hombre como persona y le permite formar una familia que no necesite de limosna mentirosa. Necesitamos revertir esta situación. Otro aspecto que jugaría en favor de la Nación sería la vigencia de la Ley de Incompatibilidad de la misma manera que se aplica con todos los docentes de diferentes niveles de jerarquía, todo esto sería para bien del país.



Velocidad peligrosa

Lidia Montagnini

El fin de semana tuve un acontecimiento familiar y -para poder participar del festejo- usé de servicio de remises a la noche. A la ida no fue problema, pero el regreso tuve que esperar cerca de media hora. Era cerca de las 2 de la mañana cuando llegó el vehículo. Me trajo a una alta velocidad todo el trayecto, dos veces le pedí que disminuyera la velocidad. Fue en vano. Pido más controles, por favor.



Sin energía

Eric Brandt

Les escribo desde Gobernador Candioti, porque en nuestro pequeño y querido pueblo estamos muy preocupados y cansados de los continuas cortes de energía eléctrica, agravados por la demora en solucionarlos. Nosotros dependemos de Nelson el pueblo vecino. No sé si es por falta de personal o qué otro motivo, pero lo concreto es que cada vez estamos peor. Además, de noche no hay guardias, así que cualquier desperfecto debemos esperar hasta la mañana siguiente. Según tengo entendido lo que ocurre es por falta de mantenimiento y una prueba elocuente de esto es que frente a mi casa hace más de un año se rompió un poste que sostiene los cables y lo ataron con alambre al poste que sostiene el alambrado de mi terreno, y así quedó hasta ahora. También en la línea de alta que viene de Nelson no hay mantenimiento y se suceden los problemas de continuo, por favor, a quienes corresponde solucionar este grave problema, que lo hagan pronto porque estamos pagando un servicio caro y muy deficiente.