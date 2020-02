La candidatura de Evo Morales como senador, "divide las aguas" en Bolivia

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 19.02.2020 - Última actualización - 19:36

19:35

El Tribunal Superior Electoral boliviano salió a desmentir a la dirigencia del MAS, el partido que lidera el ex presidente, que en los últimos días emitió información por medio de la cual confirmaban que este último había sido inhabilitado para competir por la senaduría del Departamento de Cochabamba en los comicios del próximo 3 de mayo.

Mientras que sus abogados afirman que sí, que el ex presidente boliviano Evo Morales ya está correctamente habilitado para presentarse como candidato al Senado de su país, su propio partido dice que no (que ha sido inhabilitado) y el Tribunal Electoral Superior de Bolivia (TSE) aclara que aún no tomó una decisión definitiva sobre dicha posibilidad. Por un lado están los profesionales que representan a Morales, quienes se manifestaron a través de un comunicado, en el que explican que su defendido cumple con todos los requisitos pedidos para competir por la candidatura a senador por el Departamento de Conchabamba en los comicios generales previstos para el 3 de mayo de mayo próximo.

En el escrito, firmado por Raúl Gustavo Ferreira, Eugenio Raúl Zaffaroni y Baltasar Garzón, se señala que Bolivia es actualmente “un Estado de no derecho”, en el que la fuerza se ejerce sin regulación y de manera brutal”. Los apoderados del líder del Movimiento al Socialismo (MAS), remarcan que la postulación de Morales a la senaturía está relacionada con “la búsqueda de la recuperación de un Estado de paz, que constituya un valor indisputable, superior al de cualquier otro”. “Cualquier proscripción de Evo Morales en sus aspiraciones al cargo serán interpretadas como un eslabón más de las autoridades dictatoriales que detentan el poder en el Estado de no derecho”, consigna el documento.

El texto fue difundido en las últimas horas, en medio de las decisiones que debe tomar el TSE para habilitar o no las candidaturas a presidente, vicepresidente, senadores y diputados. Justamente, respecto a ello, el organismo declaró formalmente que “todavía no tomó una decisión sobre la habilitación de las candidaturas a senadores del ex presidente Evo Morales y de su ex canciller, Diego Pary”. Salvador Romero, presidente del TSE, hizo esta aclaración después de que el MAS afirmara que Morales y Pary habían sido inhabilitados para participar de las elecciones (la misma fuente sostenía que Luis Arce, que es el candidato del partido a la presidencia, sí estaba correctamente habilitado), algo que ha sido desmentido por la autoridad máxima en términos de competencia electoral.

Análisis minucioso

Estas diferencias entre lo que expresan desde el MAS y lo que postula el TSE marcan lo que es la actualidad del proceso electoral en el está inmerso Bolivia. El partido que ostentó el poder entre los años 2005 y 2019 se declaró en emergencia ante la posibilidad de que sus candidatos sean inhabilitados, Morales como aspirante a primer senador por Cochabamba y su último canciller, Pary, por Potosí. Por otra parte, está también la actuación de los apoderados de Morales, que en su documento dejan en claro que, en caso de ser impugnada la candidatura del líder cocalero, quien se encuentra tramitando el estatus de refugiado en Argentina tras su forzada renuncia del 10 de noviembre pasado, han aconsejado a nuestro representante accionar directamente sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sin perjuicio de otras instancias internacionales.

El gobierno de Jeanine Áñez, que se autoproclamó presidenta en un Senado sin quórum el 12 de noviembre de 2019, fue el que fijó para el 3 de mayo nuevas elecciones y desde ese momento, los distintos y numerosos partidos opositores al MAS solicitaron al TSE la impugnación de once candidaturas del partido de Morales, entre ellos, la del ex presidente; la de Luis Arce, candidato a la presidencia; y la de Diego Pary, candidato a la primera senaturía de Potosí.

Sin embargo, el TSE aseguró en conferencia de prensa que “continúa en un análisis minucioso de todas las impugnaciones a candidatos” y que “hasta el momento, no ha tomado ninguna decisión sobre ninguna candidatura”. Morales, quien ganó la presidencia de Bolivia en primera vuelta en las elecciones del 20 de octubre, comicios que fueron denunciados de fraudulentos por uno de sus contrincantes políticos, Carlos Mesa, apoyado por la Organización de Estados Americanos, se postuló a la candidatura a la senaturía de Cochabamba el 3 de febrero desde Buenos Aires.