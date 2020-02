https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 19.02.2020 - Última actualización - 20:14

20:09

Quieren hacer oír su reclamo Trabajadores azucareros endurecen los cortes de ruta en Las Toscas

Tras la decisión de corte de ruta que se concretó el pasado lunes 17, y ante la falta de comunicación de funcionarios del gobierno provincial, la Asamblea de ex Trabajadores azucareros decidió para miércoles endurecer las medidas alargando los cortes por mano en una hora y media durante el transcurso de la mañana, y corte total en horas de la tarde.



“Tal parece que en la provincia creen que el corte lo hacemos para divertirnos”, exclamó uno de los manifestantes.



Luego del desmantelamiento de algunas dependencias del ingenio azucarero de la ciudad tosquense y ante el veto que anuló un proyecto de expropiación de la planta azucarera, un centenar de ex trabajadores decidieron levantar la voz en reclamo de decisiones políticas que pongan en marcha a la Cuenca Cañera santafesina sumado al no cumplimiento de asistencia social prometida a desocupados en diciembre del año pasado: se cobró en el mes de enero y luego no se recibieron más ayudas.



Los reclamos apuntan a considerar la puesta en marcha de políticas tendientes a poner de pie a la cuenca cañera, que dinamizaba como ninguna otra actividad a la zona comprendida entre Florencia y Villa Ocampo. Dos ingenios parados, dos industrias que daban trabajo directo a un millar de familias e indirectamente a otras 2000 entre fleteros, obreros del surco, comercios etc.



Primero cayó el Ingenio Arno y por decisión judicial no se entregó la industria a un empresario de Las Toscas; y ocurrió luego con el Ingenio Las Toscas, quedando como propietarios de ambas industrias la misma firma manejada por los hermanos Del Fabro de Villa Guillermina.



No cumplieron con ninguno de los compromisos asumidos sino todo lo contrario; están desmantelando las industrias sin que nadie se los impida, con la complicidad manifiesta de políticos y algunos miembros de la justicia, que miran para otro lado mientras estos en un trabajo hormiga pero continuo, van desmantelando los ingenios.



Dos días de corte y según informaron desde la Asamblea de ex trabajadores, no recibieron un solo llamado telefónico. “El lunes un funcionario de tercera línea intentó evitar el corte y desde ese momento no nos llamaron mas”, sostuvo un ex trabajador.



“Si lo que intentan es medir nuestra templanza, paciencia y decisión se van a encontrar no solo con un grupo de gente cada vez mayor que acompaña y se suma al reclamo, sino con una comunidad de todo el norte que nos brinda apoyo y nos pide avanzar para lograr que se recuperen las fuentes de trabajo que se perdieron por el capricho de un señor. La gente quiere ver sus fábricas funcionando, sus trabajadores trabajando y alimentando sus familias. Nadie quiere asistencia y bolsones de mercadería. Todo el norte nos apoya en esto. Si lo que pretenden es que bajemos los brazos, estimo, que están haciendo un mal cálculo”, sentenció otro de los auto convocados de la asamblea.



La decisión tomada en Asamblea del día martes 18 de febrero, es endurecer los reclamos en la modalidad de estirar los horarios de corte de una hora a hora y media y por la tarde establecer un corte indeterminado y rígido hasta que funcionarios de la provincia bajen a discutir con respuestas concretas.



Advierten que será un día clave para el norte santafesino y las fuentes de trabajo que se espera recuperar por parte de los ex obreros y trabajadores del sector de la cuenca cañera santafesina.



Con información de Villaocamposf.com.ar