Un ex rugbier asesinó a su familia: prendió fuego el auto con su mujer y sus tres pequeños hijos adentro

Un verdadero drama para una familia entera que terminó destrozada. Rowan Baxter, exrugbier profesional, de 42 años, incendió, con él adentro, el automóvil en el que se encontraban su mujer, Hanna Baxter, de 31 años, y sus tres hijos, de 6, 4 y 3 años. Todos murieron.

Baxter, que fue jugador internacional de Auckland's New Zealand Warriors, llenó un bidón con combustible y con su familia adentro lo prendió fuego. El asesinato ocurrió el miércoles a las 8 de la mañana en Camp Hill, en Brisbane, Australia, mientras el vehículo de Hanna estaba estacionado cerca de la casa de sus padres, que iban a llevar a los niños al colegio.

Devastating news out of Camp Hill. My heart goes out to the families and community going through this tragic time and the emergency responders confronting what would be a shattering scene. If you or anyone you know needs support, call Lifeline on 13 11 14. https://t.co/qJDieLMRiN