Jueves 20.02.2020 - Última actualización - 11:40

Carta abierta de Neil Young a Donald Trump: "Sos una vergüenza para mi país"

El rockero Neil Young, ciudadano estadounidense desde enero pasado, publicó en su web una carta abierta al presidente norteamericano donde lo califica como "una vergüenza para mi país”.

“Tu destrucción insensata de nuestros recursos naturales compartidos, nuestro ambiente y nuestra relación con amigos alrededor del mundo es imperdonable”, fustigó el músico al mandatario de Estados Unidos.

Un informe del sitio www.silencio.com.ar recordó que en 1989 Young compuso "Rockin' in the Free World", canción que luego Trump decidió usar en sus actos políticos.

"Cada vez que 'Keep On Rockin’ in the Free World' o algunas de mis canciones suene en tus actos, espero que escuches mi voz. Recordá que es la voz de un ciudadano estadounidense que paga impuestos y que no te apoya", escribió el rockero nacido en Toronto, Canadá, hace 74 años.

Activo desde su página, el músico y compositor dejó abierta la chance de de una gira de reunión de Crosby Stills Nash & Young al expresar “cualquier cosa es posible”.

Con información de Télam.