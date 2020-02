https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 20.02.2020 - Última actualización - 16:52

16:24

Contacto telefónico: 4502575 / 155-080710 Línea Directa

Una ciudad cara

AMALIA ISA

Estoy sorprendida porque venimos de un bombardeo de tarifazos, ajustes e impuestazos más aumentos de toda clase, y por eso me sorprende que lo primero que hace el intendente Jatón es darnos otro tarifazo. Yo no me explico cómo puede ser. Quienes cobramos la jubilación mínima no nos alcanzan para nada nuestros haberes porque las cosas suben de manera impresionante -los mil pesos de ahora son como los cien de antes- y a nosotros nos aumentan una cifra que es una miseria. Santa Fe es una ciudad cara y encima nos golpean con otro tarifazo. El señor Jatón se olvidó que él está en ese lugar por el voto de la gente, la misma que lo votó y que lo llevó a ser intendente, pero parece que él no se da cuenta de eso. Virtualmente soy una indigente pero soy una persona que tiene principios morales y no voy a salir ni a mendigar por la calle. Soy una persona indigente pero tengo la cabeza alta, tengo dignidad pero, al parecer hay gente que carece de ella.



Lago Escondido

ALCIDES FABRO

Estoy leyendo El Diario y me entero de población civil haciendo simbólicas caminatas hasta el lago Escondido cercado arbitrariamente por el magnate Joe Lewis y me pregunto en casos como éste por qué no hay respuestas. Por qué el rol del Estado se desdibuja o desaparece como en este caso, ¿cómo es posible que la población civil deba hacer estos movimientos que ponen blanco sobre negro la usurpación que ejerce Lewis sobre un recurso natural argentino?. ¿Cómo es posible, me pregunto, que los gobiernos provinciales y nacionales y no solo éstos, porque ni los anteriores, ni los anteriores dan respuestas? En el caso del Lago Escondido sería muy saludable, que se aplique la Ley de Tierras y que se expropie porque según la Ley de Tierras vigente ningún extranjero puede comprar terrenos en zonas fronterizas, o sea que nuestro gobernante están infringiendo la ley.



Otra ignominia

ERCILIO FERRI

Reflexión, es ignominioso que todos los gobiernos populistas sistemáticos crean que podrían darse circunstancias, combinaciones sociales bajo las cuales el vicio, la enfermedad, el crimen, la prostitución, las drogas, la miseria dejen de crecer esto significa condenar la vida.



Presión fiscal

ALFREDO SALOMÓN

Existe un comentario casi generalizado que varias empresas importantes de nuestro país como la General Motors y otras más se van de la Argentina y el motivo pareciera ser el hecho de que son demasiados los impuestos a los que están sometidos. El gobierno debería cuidar a las empresas y no correrlas del país. A este ritmo cada vez nos parecemos más a Venezuela ya que cuanto más solos estemos más fácil será tomar este país. En este momento tengo el presentimiento que no estamos en buenas manos entonces sepamos defender nuestra libertad.