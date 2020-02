Huracán, lejos del milagro

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Globo fue eliminado anoche de la Copa Sudamericana por Atlético Nacional de Medellín, tras igualar por 1-1 como local, en el encuentro de vuelta de la fase inicial. Así, el equipo colombiano se impuso en el global por 4 a 1 (3-0 en la ida).

El partido reflejó la falta de ideas de Huracán en el inicio del 2020 con Israel Damonte como entrenador (cuatro derrotas y dos empates), condicionado por la llegada como único refuerzo de Grimi por la prohibición de incorporar en la Superliga. Atlético Nacional tardó apenas 13 minutos en enterrar las esperanzas de Huracán en la serie cuando Andrade caminó con tranquilidad hacia la pelota y eligió el palo izquierdo de Fernando Pellegrino, que se tiró al derecho, en la ejecución del penal.

Los nervios en el local se hicieron presentes, más agudos que en el arranque, y con una jugada azarosa encontró el empate en la cabeza del regresado Grimi (22m.). El conjunto de Medellín le tiró el oficio que tiene en los minutos restantes del primer tiempo a un Huracán repleto de suplentes y juveniles, para cerrarlo en un cómodo 1-1.

El Globo, hundido en la desesperación por la falta de juego y con los murmullos de la tribuna, probó con alguna subida de Nicolás Romat y con las apariciones a cuentagotas del punta Nicolás Cordero, aunque nunca incomodó el arco de José Cuadrado y quedó afuera de la competencia continental.

Para hoy



Palestino, de Chile, recibirá a Guaraní, de Paraguay, en el partido de ida por la fase previa 3 de la Copa Libertadores, cuyo ganador tendrá un lugar en el grupo B, en el que participará Tigre. El encuentro se desarrollará en el estadio San Carlos de Apoquindo a partir de las 19.15 (hora argentina). Además, Emelec de Ecuador, que ganó 3-0 en la ida de visitante, y Millonarios de Bogotá, Colombia, que hizo lo propio pero por 2-0 y de local, buscarán el pase a la segunda fase de la Copa Sudamericana, cuando se enfrenten con los equipos bolivianos Blooming y Always Ready, a las 21 y 19.15, respectivamente.

Otros resultados



Internacional, de Brasil, dirigido por el técnico argentino Eduardo Coudet, solo alcanzó la igualdad anoche 0-0 ante Deportes Tolima, en el partido de ida de fase 3 de la Copa Libertadores. En otro partido, Barcelona, de Ecuador, se impuso por 1 a 0 sobre Cerro Porteño, de Paraguay. Además, Sportivo Luqueño, de Paraguay, logró el pase de fase en la Copa Sudamericana al imponerse en el global por 5-4 sobre Mineros, de Venezuela, tras el empate de anoche en Luque, Paraguay, 2-2, habiéndose impuesto por 3-2 de visitante en el partido de ida. Vasco da Gama, el otro equipo que logró la clasificación anoche, alcanzó el objetivo al empatar la revancha con Oriente Petrolero 0-0, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, habiendo ganado la ida en Brasil 1-0.

Síntesis

Huracán: Pellegrino; Romat, Navarro, Merolla y Grimi; Hezze, Arzura e Ibáñez; Bogado y Gómez; Cordero. DT: Israel Damonte.



Atlético Nacional: Cuadrado; Muñoz, Palacios, Braghieri y Mafla; Gómez, Perlaza y Andrade; Candelo, González Lasso y Torres. DT: Juan Carlos Osorio.



Goles: en el primer tiempo: 15m. Andrade (AN), de penal y 22m. Grimi (H).



Cambios: en el segundo tiempo: 11m. Vieyra por Gómez (H), 15m. Rovira por Gómez (AN), 19m. Ojeda por Ibáñez (H), 22m. Duque por Candelo (AN), 27m. Coniglio por Bogado (H) y 29m. Barrera por Andrade (AN).



Árbitro: Julio Bascuñán (Chile).



Estadio: Tomás Adolfo Ducó (Huracán).