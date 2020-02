https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tras casi dos meses de giros telenovelescos, el premier de Lesoto, Thomas Thabane, anunció hoy su renuncia, luego de que la policía ratificara una acusación inminente en su contra por el asesinato de su primera esposa, ocurrido en 2017, días antes de su asunción, en el marco de una disputa con su actual cónyuge por quién sería la primera dama.

Lo acusan a él y a la actual primera dama Renuncia el Premier de Lesoto por el escándalo sobre el homicidio de su exesposa

Thabane, de 80 años, ya había adelantado en enero pasado su futura dimisión dada su "avanzada edad", pero la presión de su partido y los avances en la investigación del crimen de su ex mujer lo llevaron a fijar una fecha a su salida.

"He decidido dimitir al finales de julio de 2020 o antes si los preparativos de mi retiro concluyen más pronto", dijo el primer ministro a través de la emisora pública Radio Lesoto. Este jueves, el número dos de la policía, Paseka Mokete, confirmó la inmediata inculpación del premier por el homicidio de su ex, que se suma a la de su actual esposa, Maesaiah Thabane, acusada oficialmente a principios de mes por el mismo hecho. "Mañana está acordado con su abogado que (Thomas Thabane) comparecerá ante la justicia, formalmente inculpado" de la "muerte" de Lipolelo Thabane, su anterior cónyugue, señaló Mokete. "Esto no significa que estuviera presente (en el momento del crimen), pero estaba concertado" con el o los autores, añadió, citado por la emisora Radio Francia Internacional.

El escándalo por presunta participación del premier y su segunda pareja en el asesinato de Lipolelo estalló a finales del año pasado y, desde entonces, hizo tambalear a la cúpula del Estado de este pequeño reino montañoso enclavado en medio de Sudáfrica. En diciembre de 2019 se filtró una carta del jefe de la Policía, Holomo Molibeli, en la que aseguraba tener pruebas de llamadas hechas al número del primer ministro desde el lugar del asesinato.

Molibeli estaba enfrentado a Thabane, quien supuestamente intentó desplazarlo de su cargo por su empeño en investigar a la primera dama, cuya rivalidad con la ex de Thabane era de conocimiento público. Lipolelo Thabane, de 58 años, fue acribillada en la puerta de su casa dos días antes de que su ex marido tomara posesión de su segundo mandato como primer ministro.

El crimen conmovió entonces al país, mientras que el líder lesotense lloró en público su muerte y calificó al hecho de "asesinato sin sentido". Las primeras hipótesis señalaron a un grupo de hombres no identificados, pero con el tiempo las sospechas se cernieron sobre Maesaiah, quien nunca ocultó su deseo de ser primera dama. Al ser electo para su segundo mandato, Thabane y su ex esposa llevaban ya cinco años envueltos en un rocambolesco proceso de divorcio que no terminaba de concretarse. Las dos mujeres se vieron entonces enfrentadas en un batalla legal para esclarecer quién debía ejercer como primera dama, un pleito que ganó Lipolelo.

Si bien Thabane y Maesaiah convivían, para la justicia el matrimonio con su primera cónyuge era aún válido y, por ende, Lipolelo debía ser la primera dama. El crimen de Lipolelo allanó finalmente el camino para que Maesaiah pudiese ser la primera dama, un hecho que se concretó tres meses después del asesinato con el casamiento del premier con su segunda mujer. Esta situación causó recelo y una hija de Thabane de una relación anterior declaró incluso que sospechaba abiertamente de Mae­saiah, pero fue recién en los últimos meses que las especulaciones se confirmaron.

El 10 de enero pasado, la policía citó a declarar -sin interponer aún cargos- a la primera dama, quien ayudada por su vocero huyó a Sudáfrica y permaneció en paradero desconocido durante unos días, para volver finalmente al país y ser detenida. Maesaiah, que se encuentra en libertad bajo fianza, tuvo que comparecer el pasado martes en una vista judicial preliminar como acusada de asesinato y deberá volver a hacerlo el próximo 17 de marzo.

Thabane también fue interrogado el pasado 22 de enero en su residencia, en un caso que amenaza con desatar una nueva oleada de inestabilidad política en el país austral. Las acusaciones contra la pareja se dieron, además, en medio de una grave crisis interna en el oficialista Congreso de Todos los Basoto, que ahora tiene problemas para definir al posible sucesor del primer ministro, según informaron medios locales.

Para los allegados a Thabane y su segunda mujer, las divisiones en el oficialismo y las aspiraciones políticas de las facciones rivales están detrás de las acusaciones contra la pareja. "Espero que los próximos meses que permaneceré en el cargo den suficiente tiempo a mi partido para trabajar en las disposiciones para la transición", manifestó, por su parte, Thabane.

La monarquía constitucional de Lesoto, encabezada por el rey Letsie III, quien no tiene poder ejecutivo, ha sufrido numerosos golpes de Estado desde que el país se independizó del Reino Unido en 1966.

Con información de Télam