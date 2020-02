Camino a Córdoba: así será la segunda fase de la Copa Sudamericana

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Una vez finalizada la primera ronda, quedarán 22 conjuntos y se sumarán 10 de la Copa Libertadores: los ocho terceros y dos de la fase previa 3. Los 16avos. de final se sortearán el 13 de mayo y las llaves se resolverán a fin de ese mes.

A principio de mes, la Copa Sudamericana comenzó a desandar un extenso camino rumbo a Córdoba, que finalizará el 7 de noviembre, día designado para la final única en el Estadio Mario Alberto Kempes. Aunque todavía resta resolverse la primera fase, de la que tomaron partidos 44 equipos y sobrevivirán la mitad, buena parte del público futbolero se pregunta cómo se disputará la segunda ronda.

Al respecto, vale señalar que la Conmebol ya tiene definido que el sorteo de dicha etapa se llevará a cabo el 13 de mayo, para dar lugar a los cruces resultantes en la segunda quincena de ese mes. Así, el cuadro principal del certamen quedará armado antes de la Copa América y los 8avos. de final se disputarán recién cuando finalice dicho torneo de selecciones que será organizado de manera conjunta por Argentina y Colombia.

En definitiva, serán los hinchas de 32 equipos los que estarán pendientes de la ceremonia del 13 de mayo en la sede de la Conmebol, en la ciudad paraguaya de Luque. Se trata de los 22 ganadores de la primera fase y 10 conjuntos que “bajarán” de la Copa Libertadores: los terceros clasificados de cada uno de los ocho grupos y los dos “mejores” perdedores de la fase previa número 3, que se está disputando actualmente y tiene en carrera como único representante argentino a Atlético Tucumán (perdió el partido de ida ante Independiente Medellín por 1 a 0 y debe disputar la revancha como local la próxima semana).

Los clubes participantes serán divididos en dos “bombos”: en uno estarán los 10 conjuntos provenientes de la Libertadores y los seis de mejor performance en la primera fase de la Sudamericana. En el segundo estarán los 16 elencos restantes.

De acuerdo a lo informado por la Conmebol, la mecánica del sorteo será la siguiente: primero se extraerán los equipos del “bombo” 2 y serán ubicados en el primer lugar de cada llave, las cuales estarán denominadas O1 hasta O16. Una vez que salgan los 16 equipos de dicho bolillero, se procederá con los del “bombo” 1 para completar los emparejamientos. En todos los casos, los equipos del “bombo” 2 serán locales en el primer partido y los del “bombo” 1 en las revanchas.

Si bien no tienen fecha definida aún, como se dijo, los encuentros se desarrollarán en su totalidad durante la segunda quincena de mayo. De allí saldrán 16 equipos que serán numerados de acuerdo al orden en el que hayan salido en el sorteo; así, los cruces serán: O1 vs. O16; O2 vs. O15, y así sucesivamente. Dicho ordenamiento es importante porque servirá para definir las localías en cada uno de los cruces hasta las semifinales, ya que el equipo de menor número será local en cada revancha.

Vale recordar que a esta altura la Copa Sudamericana ya tiene algunas llaves de su primera fase resueltas. Los primeros en clasificar a la segunda ronda fueron los chilenos Coquimbo Unido y Unión La Calera, el argentino Vélez Sarsfield y el peruano Melgar, quienes lo hicieron el martes pasado. Entre otros que avanzaron, se encuentran el poderoso Atlético Nacional de Medellín —eliminó a Huracán tras derrotarlo como local 3 a 0 y empatar en Buenos Aires 1 a 1—, Sportivo Luqueño y el brasilero Vasco da Gama, por mencionar a algunos.

Todavía restan definirse 11 series, de las cuales solamente se jugaron los partidos de ida: River Plate (Uruguay) 2-Atlético Grau 1; River Plate (Paraguay) 1-Dep. Cali 2; Goiás 0-Sol de América 1; Sport Huancayo 1-Argentinos Juniors 1; Nacional 0-Bahía 3; Liverpool 2-Llaneros 0; U. Católica (Ecuador) 0-Lanús 3; Pasto 0-Huachipato 1; Plaza Colonia 0-Zamora 1; Audax Italiano 0-Real Garcilaso 2; Fortaleza 0-Independiente 1.

Por otra parte, los partidos de ida de la fase previa 3 de la Copa Libertadores fueron los siguientes: Atlético Tucumán 0-Independiente Medellín 1; Cerro 0-Barcelona (Ecuador) 1; Internacional 0-Tolima 0 y Guaraní 0-Palestino 0. Las revanchas se jugarán la próxima semana.