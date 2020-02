https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 21.02.2020

7:56

FESTIVAL DE CINE La Berlinale 2020, entre dolor y esperanza

Cuini Amelio Ortiz

(Desde Berlín)

El inicio de esta importante edición del Festival Internacional de Cine de Berlín, la número 70, ha sido inusual: con un minuto de silencio por el terrible atentado en Hanau, que costó la vida a nueve personas, hecho en nombre del racismo y la intolerancia en una Alemania políticamente convulsionada. Fue un signo importante, tres mil personas de pie en la inmensa sala, en silencio, antes de iniciar el mas glamoroso de los eventos de la ciudad. Una manera abierta y decidida de decir no a la infamia.

De todas maneras otra basurita en el alma le quedaba a este festival tan prestigioso: uno de los premios que se otorgan a los finalistas de competencia, el famoso premio Alfred Bauer, que debe su nombre a quien fuera el primer director del Festival, entró en discusión debido al pasado nazi de Bauer. Muchos nos preguntamos como es que esto no se supo o no se tuvo en cuenta durante tantos años. No hemos tenido respuestas aún pero es efectivamente positivo que la nueva dirección haya decidido crear una comisión que investigue la historia. Pero el futuro debe ser un sitio donde cobijar la esperanza y que mejor que inaugurar con “My Salinger Year”, del canadiense Philippe Falardeau (fuera de competición), una película bonita, con momentos de intensa poesía, que nos recuerda que el cine es también un gran consuelo.

El film de inauguración de la Sección Panorama viene de Argentina y se llama “Las Mil y Una”, firmado Clarisa Navas, directora correntina. La historia está ambientada en una Corrientes marginal, y nos habla del descubrimiento de la identidad sexual y del primer amor en una adolescencia que implica un despertar amargo al mundo adulto. Hermoso el trabajo de las y los jóvenes intérpretes Sofía Cabrera, Ana Carolina García, Mauricio Vila y Luis Molina. Tuvo aplausos en la proyección de prensa internacional, se espera una buena reacción del público en los próximos días.