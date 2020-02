J Balvin fue homenajeado como Ícono Mundial en los Premio Lo Nuestro 2020

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Daddy Yankee fue quien le entregó el premio a su colega y amigo.

Con un video en el que presentaron el recorrido del cantante colombiano J Balvin desde su inicios hasta la actualidad, se hizo una introducción al acto que el reggaetonero presentaría con un popurrí debido a que le entregarían el premio Ícono Mundial.

Mientras tanto, en un escenario con una mesa, sillas y bailarines vestidos de blanco, el colombiano comenzó a cantar el primer sencillo del álbum Colores, “Blanco”. La canción se interrumpió y los bailarines se quitaron su atuendo albo para pasar a uno morado.

La mesa se transformó también de ese color y “Morado” comenzó a sonar en cuanto las luces cambiaron y cuando el cantante se elevó en una silla. Una vez más el ritmo cambió y comenzó a sonar “Loco Contigo”, en donde cargaron al intérprete, y cambiaron de escenario. Entonces apareció Jhay Cortez con un outfit amarillo para acompañar a Balvin en su interpretación de “No me conoce”.

Al concluir la presentación, Daddy Yankee apareció en el escenario para hacer entrega a J Balvin de su premio, no sin antes dedicarle unas palabras afectuosas.

“El año pasado tuviste el honor de entregarme un premio con mucho respeto. El mismo respeto que quiero que sepa el mundo que yo siento por ti, chamaco trabajador, disciplinado, entregado a su carrera y viene de un país que amo muchísimo, Colombia”, expresó con cariño Daddy Yankee.

“El propósito de un líder siempre es crear nuevos líderes, estoy bien orgulloso de ti. Y contento de que nos sacrificamos tanto, ustedes están ahora volando por todo lo alto, así que sigue rompiendo hermanito, estoy muy orgulloso de ti. Así que de ícono a ícono mundial, mucho respeto, te lo mereces”, expresó.

J Balvin se sonrojó y se rió de la situación, y, aunque parecía un poco abrumado por el hecho de que una de sus más grandes inspiraciones le entregó un premio, logró agradecer por el premio.

“Recibir esto de parte de un ícono tan grande como tú, y sin duda alguna Daddy Yankee es una de las personas que más me ha inspirado a ser lo que soy hoy en día, si no fuera por la inspiración que me ha dado, pues no estaría aquí, así que un aplauso para Daddy Yankee”, dijo el colombiano.

Aunque admitió que no se sentía como un ícono, agradeció el premio y se auto definió como un soñador.

“Para todos los colegas y para todos los artistas que me han inspirado, Nicky te amo también, de verdad mucho respeto. Los Cangris que también siempre me inspiraron, Wisin, Yandel, Don Omar, Tego, todos gracias por la inspiración. Yo no me siento un ícono, pero sí me siento que soy un gran soñador y este premio se lo dedico a Colombia”, exclamó.

Finalmente, le dedicó unas palabras a su familia, quienes siempre han estado a su lado, apoyándole y motivó a los soñadores a seguir adelante.

“Quiero agradecerles a mi madre y ami padre por creer siempre en mí, a mi hermana que tanto amo, a mi familia. A mi hermano por seguir luchando conmigo siempre, a todos los que han creído en mí. Madre te amo mucho. A todos los soñadores, a toda la sangre nueva, a Bad Bunny también mi hermanito. Gracias por creer en mi, los amo mucho de parte de José. Sigan soñando y que viva la paz. ‘Le go’”, finalizó.