En Rafaela, se desarrolló la segunda etapa de "Todos los chicos y las chicas en la escuela aprendiendo"

En el marco de las políticas de educación que se están implementando desde el gobierno de la Provincia, tuvo lugar ayer jueves en Rafaela, la segunda etapa de la línea de acción prioritaria "Todos los chicos y las chicas en la escuela aprendiendo".



Rosario Cristiani, secretaria de Gestión Territorial Educativa, es quien la lleva adelante a lo largo de toda la provincia. La acompañó Vanina Flessia, Directora Provincial de Equidad y Derechos, quien se ocupó de la parte técnica del encuentro desarrollado en el Complejo Cultural del Viejo Mercado. También participaron el intendente Luis Castellano y funcionarios de su gabinete, presidentes comunales del departamento Castellanos, concejales locales, docentes, directivos, estudiantes y demás actores que tienen un rol protagónico en el área educativa.





Cristiani, en primer lugar, explicó por qué "Todos los chicos y las chicas en la escuela aprendiendo" no se trata de un programa: "Este ministerio se propone que todas las energías y todos los recursos para una más y mejor educación, van a pasar por la escuela. Por eso decimos que éste no es un programa; es una línea de acción prioritaria que se va a desarrollar con amplia participación de los gobiernos locales, de las escuelas, de los directivos".



Es importante mencionar que esta etapa de Mesas Territoriales Educativas es la segunda instancia de la línea de acción prioritaria, ya que la primera consistió en contactar a intendentes y presidentes comunales, entregando a los mismos una carpeta con documentación que, entre otros aportes, contenía un listado de niños, niñas y adolescentes de sus respectivas localidades, que estando en edad de escolaridad obligatoria, no estaban inscriptos en ningún establecimiento educativo. En la provincia ascienden a más de 8 mil casos, según los datos obtenidos de los registros del Ministerio de Educación.

Al respecto, la secretaria detalló: "La idea de esta línea de acción prioritaria es trabajar de manera casi artesanal, yendo a buscar a los chicos uno por uno a sus casas, determinando cuál es la causa que hacen que no esté inscripto y estableciendo los acuerdos necesarios alrededor de esta mesa de acción colaborativa con todos los actores del territorio, teniendo en cuenta que la escuela sola no puede garantizar el derecho sola a la educación. El gobernador ha elegido a los presidentes comunales e intendentes como socios estratégicos para esta tarea, en el convencimiento de que son los gobiernos locales los que están más cerca de las familias, conocen sus situaciones, pueden establecer cuáles son las causas directas de por qué estos niños o adolescentes todavía no concurren".



"Las asistencia a estas mesas ha sido enorme y el compromiso aún más. De 365 municipios y comunas de la provincia, ya hemos estado en contacto en estas mesas, con 349. En una tercera etapa van a estar convocados docentes y directivos para seguir con este trabajo centralizado en cada uno de los territorios"; aseguró Cristiani, quien agregó que esta línea va a continuarse durante todo el año, y extenderse por todo el mandato del gobernador.





La educación como política de prevención

En la presentación del encuentro, el intendente Castellano remarcó los aportes que se vienen haciendo desde el municipio en materia educativa: "Nosotros hace tiempo venimos trabajando en educación con un programa que es muy conocido que es el programa por el cual queremos que todos los chicos y chicas asistan a la escuela. Es el programa de inclusión educativa".

Además, agregó que "Omar ha puesto en marcha esto en la provincia y lo ha ampliado y a nosotros nos genera una enorme satisfacción porque tenemos un respaldo y un apoyo que es el que necesitamos para que la educación sea siempre el factor fundamental para el modo de vida de una comunidad; y fundamentalmente para que cada niño, niña, cada adolescente, cada joven pueda tener un proyecto de vida a través de la educación".

Por último, Castellano puso énfasis en remarcar que una de las causas más importantes que tiene que ver con la entrada al delito es la deserción escolar: "Mientras nosotros podamos reforzar la educación, lograr que los chicos estén en la escuela y no en la calle, mientras podamos trabajar en un proyecto de vida con ellos y sus familias, vamos a lograr una comunidad mejor".





"El embarazo infantil, la llegada de la droga, la presencia de violencia en la familia o que reciben los niños son factores de riesgo importantes y hay que trabajarlo desde un proyecto robusto a nivel de desarrollo humano, desarrollo social. La educación, y precisamente esta línea de acción prioritaria de inclusión educativa es una de las bandera para nosotros, y quiero agradecerle a todo el equipo de Omar Perotti para que Rafaela sea sede y pueda expandirla"; concluyó.