https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 21.02.2020 - Última actualización - 11:28

11:25

EEUU El favorito de Trump para Inteligencia Nacional declina ofrecimiento para centrarse en el Senado

El congresista republicano Doug Collins, favorito del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para desempeñar el cargo de director de Inteligencia Nacional, declinó el cargo para centrarse en la carrera electoral para el Senado por Georgia.



"Este no es un trabajo que me interese; en este momento, no es uno que aceptaría, porque estoy llevando a cabo una carrera en el Senado aquí en Georgia ", dijo hoy Collins en una entrevista con Fox Business.





Trump hizo el anuncio durante un vuelo a Las Vegas después de un mitin en Colorado Springs , como parte de la gira que el mandatario realiza por los estados del oeste de Estados Unidos esta semana.





Por ahora, el embajador estadounidense en Alemania, Richard Grenell, desempeña de manera provisional este cargo, instaurado en el marco de la política de seguridad nacional declarada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.





De haber aceptado el puesto, Collins habría simplificado la carrera electoral republicana en Georgia, un estado crucial para el partido, pero en lugar de ello, el congresista decidió mantener su desafío a la senadora actual, Kelly Loeffler.





Los republicanos temen que una carrera entre rivales de la misma formación acabe desgastando al partido y regalando la victoria a los demócratas.





El cargo en cuestión, director de Inteligencia Nacional, no está exento de los sobresaltos que han caracterizado la tensa relación entre el presidente estadounidense y las agencias de Inteligencia.





Esta semana el diario The New York Times informó de tensiones entre Grenell y Trump después de que empleados de la comunidad de Inteligencia informaran que Rusia se estaba preparando para interferir en las elecciones de noviembre a favor del presidente norteamericano.





Trump ha negado constantemente cualquier tipo de relación en este sentido con las autoridades rusas y suele reprender a las comunidades de Inteligencia por seguir divulgando informaciones de esta naturaleza.





Collins, abogado y capellán de la Reserva de la Fuerza Aérea, ayudó a liderar la oposición a la acusación de los demócratas de la Cámara de Trump como el principal republicano en el Comité Judicial. Desde ese papel, se ha convertido en un elemento conocido en Fox News y otros medios conservadores.



Anunció en enero que desafiaría a Loeffler en las elecciones de noviembre durante los últimos dos años del término que Isakson renunció debido a problemas de salud.





Con información de Télam