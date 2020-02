Crimen en Villa Gesell: La fiscal pidió que se investigue al sospechoso 11

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Por el crimen de Fernando, Verónica Zamboni comenzó con la investigación del integrante que aparece en las filmaciones y está identificado, como Pipo. Hasta ahora solo encontraron una foto suya con los rugbiers.

La fiscalía que tiene a cargo la investigación por el crimen de Fernando Báez Sosa solicitó a la Dirección de Investigaciones de la Policía Bonaerense de Villa Gesell que analice si en los videos que hay en el expediente aparece "Pipo", el sospechoso número 11. Además, tal como se indicó en Telenoche, pidió que se determine si esa persona es o no el hijo del intendente de Zárate.

La posibilidad de que el supuesto hijo del intendente de Zárate esté involucrado en la causa comenzó a circular hace algunos días en redes sociales, aunque el expediente aún no menciona nada al respecto. De acuerdo a lo explicado por la periodista Luciana Geuna, un dato llama la atención: los defensores de los rugbiers habrían sido también abogados del funcionario en causas penales.

Al onceavo sospechoso por el crimen de Fernando los investigadores primero le pusieron un apodo: "Pipo". Después, tras volver a revisar el grupo de WhatsApp que los acusados crearon para las vacaciones, pudieron ponerle un rostro.

"Pipo" no está identificado completamente con nombre y apellido en el expediente. Hasta el momento no fue imputado por la fiscal de Villa Gesell, Verónica Zamboni, quien ahora solicitó que se investigue si aparece o no en las grabaciones.

En tanto, los abogados de la familia de la víctima, Fernando Burlando y Fabián Améndola, sospechan que estuvo en la escena del crimen en la puerta del boliche Le Brique.