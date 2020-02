https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Asesinaron a su hijo "Lo único que dice es: 'Mi bebé, mi bebé'", dijo el marido de la mujer violada en Puerto Deseado

Este jueves por la tarde, en Puerto Deseado (Salta) violaron a una mujer y asesinaron a su hijo en la zona de playa de Punta Cavendich.

En diálogo con TN, Celso, el esposo de la mujer, expresó: "Mi mujer está en shock y lo único que dice es: 'Mi bebé, mi bebé'".

Luego, comentó sobre el hecho de que no recibió ningún llamado de autoridades: "Estaba esperando, pero nadie me llamó. No sé nada. No quiero prender la tele porque me pone mal. No sé nada de nada, ni de jueces, ni de fiscal".

La pareja tenía tres hijos. Solo el menor, de cuatro años, vivía con ellos en Salta. Una hija vive en Buenos Aires y otro, en Puerto Deseado. La mujer de 45 años y el niño habían ido a visitarlo.

"La única información que tengo es la de mi hijo que está solo allá. Está trabajando hace tres años allá. Por eso fueron a visitarlo. Él estaba en el Ejército, y ahora trabaja en una carpintería".