https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 21.02.2020 - Última actualización - 16:16

16:10

Así lo expresó, Graciela, una vecina de Colonia Indígena Oeste, quien nuevamente se anegó con las intensas precipitaciones que se registraron en los últimos días y que totalizaron unos 400 milímetros. El Intendente Mario Migno le solicitó una audiencia a la Ministra Silvina Frana, con la finalidad de interiorizar a la provincia de la situación

Departamento San Javier Inundaciones en la costa santafesina: "hace 35 años que tenemos el mismo problema" Así lo expresó, Graciela, una vecina de Colonia Indígena Oeste, quien nuevamente se anegó con las intensas precipitaciones que se registraron en los últimos días y que totalizaron unos 400 milímetros. El Intendente Mario Migno le solicitó una audiencia a la Ministra Silvina Frana, con la finalidad de interiorizar a la provincia de la situación

Luis Verón

lveron@ellitoral.com

Días pasados, El Litoral, recorrió la zona de Colonia Indígena Oeste y la Comunidad Mocoví de Colonia Francesa, para conocer la situación que estaban atravesando varias familias.

En primer lugar, nos encontramos con Graciela, que vive hace 35 años en Colonia Indígena, unos mil metros al sur de la escuela de jornada completa N° 6099 Oreste Caporaletti.

La mujer fue contundente al expresar que hace 35 años que tienen el mismo problema, llueve mucho y el agua permanece durante varios días, “el agua en esta zona no tiene salida, es muy poco lo que escurre, no hay buenas alcantarillas, y falta limpieza”.

Más adelante dijo: “El agua de las cañadas escurre de oeste a este y agrava más la situación”, y agregó “los camiones atmosféricos descargan en esta zona y contaminan todo, además la gente viene y tira basura”.

Luego, la mujer, cargó una bolsa al hombro y comenzó a caminar descalza por el camino rural, teniendo que atravesar zonas anegadas y con mucho barro, para poder llegar hasta su domicilio.

Muy cerca de allí estaba, Francisco, otro vecino de la Colonia, vive frente a la escuela 6099, junto a su esposa y tres hijas de 8, 12 y 13 años, esta última con un problema de salud, expresó que desde el viernes 14 de febrero tiene agua en el interior de su casa “unos 15 o 20 centímetros, y el escurrimiento es lento”.

Foto: Luis Verón

En Colonia Francesa

En el camino rumbo a la comunidad Mocoví de Colonia Francesa, nos encontramos con un ex presidente de la Comunidad, apodado “Quince”, el cual nos manifestó que cada vez que llueve 50 o 60 mm., tienen el mismo problema en la mitad del barrio de la comunidad Mocoví de Colonia Francesa. “El agua de lluvia no tiene salida, y además viene el agua de los campos del oeste y el problema, es que el desagüe no tiene la profundidad que tendría que tener y salir por la alcantarilla ubicada en lo de Burella”, puntualizó.

Pedido de audiencia

La Municipalidad de San Javier y el Concejo deliberante de la ciudad trabajan desde hace varios meses en el seguimiento del panorama hídrico y los desagües en la ciudad y el distrito.

En tal sentido, los ediles comenzaron con un relevamiento, especialmente en Colonia Francesa. El 20 de febrero, el Intendente Mario Migno ingresó una nota, solicitando una audiencia con la Ministra Silvina Frana, con la finalidad de interiorizar a la provincia de la situación.

Refiere al panorama de “las aguas pluviales que se vienen repitiendo al oeste de la ruta provincial N° 1, que podrían estar vinculadas, hay indicios de ello, a la construcción de un canal de riego que se interpone en el natural escurrimiento de ellas, ya que se extiende por varios kilómetros en dirección este-oeste”.

Foto: Luis Verón

Según agrega el primer mandatario “hemos presentado reclamos, originados también por los propietarios afectados por las dificultades de escurrimiento, para que se corrija esta anomalía provocada, sin resultados hasta presente”.

La pertinencia de esta presentación está asentada en que organismos dependientes del Ministerio de Infraestructura como hidráulica, han dado curso y aprobación técnica a la construcción del canal, especialmente haciendo base en la delegación de la administración de los recursos a su cargo.

En el mes de octubre de 2019, el cuerpo deliberante de San Javier hizo reuniones y documentó material relevado en territorio, dentro del área observada. En noviembre le mandó una misiva al Intendente, en la que señala (entre otros puntos) que “el sentido común dice que la relación entre paleo cauce y drenajes no es suficiente. Eso podría generar problemas con las viviendas y zona productiva, siendo que alguien tendrá que hacerse cargo”.

Se recuerda que el canal de riego, es decir la estructura y terrenos adyacentes a su traza, fueron expropiados, por iniciativa del senador departamental José Baucero, mediante la ley 13.693 publicada en el boletín oficial de la provincia de Santa Fe el 16/01/2018, por lo que la responsabilidad del gobierno provincial, todo él, adquiere características plenas.