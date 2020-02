Línea Directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 21.02.2020

17:15

Contra la impunidad

RICARDO

El viernes 21 a partir de las 19 horas se hará una concentración en la plaza de 25 de Mayo de nuestra ciudad, frente a la Casa de Gobierno, organizada por Juntos por el Cambio en contra de la impunidad judicial.Se invita a todos los santafesinos y ciudadanos a asistir a la concentración en la cual no habrá oradores para exigir al gobierno que no se anulen los juicios contra hechos de corrupción cometidos por funcionarios públicos.



Poda urgente

DELIA DÍAZ

Llamo por favor para pedir -si es necesario de rodillas-, que nos vengan a sacar un poco los árboles porque estamos en una oscuridad total. Estamos en el barrio Las Flores I a la altura de Blas Parera al 7300 y resulta que ahora se cayó una columna, rompió un departamento y se llevaron la farola. La columna está tirada y en cualquier momento se cae la otra columna que va a caer arriba de mi casa. Por favor, hace años que estamos pidiendo que nos tengan un poco en cuenta. No puede ser esto: nos han robado, nos han castigado. Pueda ser que con esta nueva gestión tengamos más suerte porque con la otra nada que ver.



Santo Tomé olvidado

CRISTINA PUERTA

Quisiera que alguna autoridad en la Municipalidad de Santo Tomé se interese por lo que pasa en la zona sur de la ciudad. Al parecer los esfuerzos por atender otros barrios ha provocado que malezas, baches, mosquitos, polvo inclemente levantado por las calles de tierra y falta de agua y gas, entre otros muchísimos males, se han asentado en una amplia zona. Una de las obras que sí hay que reconocer es el entubado del canal Roverano, pero después es ausencia. Además se observa que la recolección de residuos no es buena y con el cambio de horario que se dispuso hace poco, las bolsas duermen el sueño de los justos. Hace algunas semanas pasó la motoniveladora por Ricchieri a la altura de Salta, pero con un par de lluvias el trabajo demuestra que está mal hecho o que faltaba completar. Otro problema es el camión regador que brilla por su ausencia. Hipólito Yrigoyen por barrio Zazpe y hasta Alberdi, dinamitado por los baches. Por favor, solicitamos que se pongan las pilas y atiendan los problemas que llevan años.



Vereda perdida

CÉSAR BOERO

Hace muchos años que compro El Litoral y en sus páginas ví cómo el puerto de Santa Fe fue cambiando su fisonomía. Para quienes no lo saben, avenida Leandro Alem era de adoquines, con doble mano. En el medio había canteros con macetones. El paso del tiempo y la demanda que conlleva la modernidad hizo que fuese transformándose hasta lo que es hoy. En ese momento el puerto era una incógnita porque solo se veía un paredón. Después, creo que fue Jorge Obeid en su intendencia, se derribó el muro y se pudo disfrutar de otro espacio. Luego llegó el avance sobre los terrenos del puerto y, afortunadamente, hoy tenemos un hermoso lugar de recreo. La historia es para recordar que lo primero que se construyó, después de caído el muro, era una vereda para que la gente pudiese caminar debajo de las tipas y apreciando el puerto. Era un lugar elegido para mis paseos puesto que tengo problemas de movilidad. Pero la vereda desapareció y el intendente Corral privilegió las bicicletas por sobre los transeúntes. Hoy ya no puedo pasear por mi querido puerto porque soy una molestia para los que, a toda velocidad, se desplazan por la ciclovía. Ojalá el intendente Jatón pueda recuperar un espacio para quienes queremos caminar y no podemos andar en dos ruedas.



Multas elevadas

FRANCISCO LEGNINI

He leído en El Litoral que habrá una mayor sanción para las infractores del tránsito. Me parece muy bien. Hoy por hoy, manejar en nuestra ciudad es zambullirse en un mar de tensiones, de violencia e indisciplina. He tenido la oportunidad de viajar por el mundo y hay cosas que no se comprenden. ¿Cómo puede ser que no se sepa cómo comportar en una rotonda? Santa Fe va a contramano del mundo. Otra. En cualquier país una señal de “Stop” lo que para nosotros es “Pare”, obliga a detener la marcha del vehículo para luego volver a circular luego de controlar el tránsito que circula por los costados. Este simple cartelito podría suplantar a los lomos de burro. Pero, tal como están las cosas, sería ignorado por todos. Es bueno que se penalice las inconductas y que las multas sean ejemplares. Ojalá que sirvan para algo.