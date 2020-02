https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 21.02.2020 - Última actualización - 18:43

18:41

El nadador se realizó una transfusión de sangre (no informada) en 2018 y fue informado en enero de este año. Podría perder la medalla panamericana obtenida en Lima 2019 y estar fuera de competencia unos dos años.

Dopaje Natación: la FINA suspendió provisoriamente al cordobés Guillermo Bertola El nadador se realizó una transfusión de sangre (no informada) en 2018 y fue informado en enero de este año. Podría perder la medalla panamericana obtenida en Lima 2019 y estar fuera de competencia unos dos años. El nadador se realizó una transfusión de sangre (no informada) en 2018 y fue informado en enero de este año. Podría perder la medalla panamericana obtenida en Lima 2019 y estar fuera de competencia unos dos años.

El nadador Guillermo Bertola fue suspendido por la Federación Internacional de Natación (FINA) por haber dado positivo en un control antidoping realizado en 2018.

El cordobés recibió una notificación de FINA el pasado 20 de enero, en el que se le comunicaba que se lo suspendía porque en un control realizado habían surgido “valores muy altos” en sangre (denominado doping biológico), pero sin rastros de sustancias prohibidas.

El nadador de aguas abiertas, explicó que en 2018, antes de la competencia Santa Fe – Coronda se realizó una transfusión de sangre porque antes de aquella prueba se sentía muy débil. “Estaba anémico, me sentía sin fuerzas para competir y surgió la posibilidad de hacerme una transfusión. Esa prueba la terminé muy mal, tuvieron que ponerme dos frascos de suero y ayudarme a subir al podio. Unos días después me hicieron el control”, confesó el deportista.

Y agregó: “Fue un gran error. Por querer ganar, ahora tengo que perder. No miré más allá, pero estoy tranquilo porque siempre conseguí todo con mucho trabajo y esfuerzo. No quiero que esto opaque el resto de mi carrera. Doy la cara y estoy dispuesto a asumir que cometí un error por no bajarme de una competencia”.

A Bertola, que hizo su descargo los primeros días de febrero, le resta esperar cuál será el tiempo que permanecerá suspendido por FINA (el mínimo es de seis meses) y qué pasará con la medalla panamericana obtenida en Lima 2019 (probablemente la pierda y Argentina retroceda una posición en la clasificación general).