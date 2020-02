Comparsa inclusiva: Ángeles debutó en los carnavales de Rincón

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Ángeles camina con la ayuda de un andador. Sin embargo, por sus ganas de bailar y el apoyo de su familia, participó con mucho éxito de una de las comparsas.

Maximiliano Díaz, el papá de Ángeles, dialogó con El Litoral y explicó que “ella nació prematura, con cinco meses de gestación, los médicos le pronosticaban horas de vida, y acá está.; superó todo desde muy chiquita y después descubrimos su enfermedad, tiene parálisis cerebral infantil, ella no camina, hace pasitos a través de un andador ortopédico”.

Sin embargo, no eso no fue un impedimento para Ángeles. Según contó Maximiliano, asistieron el viernes en familia -como espectadores- a los corsos de San José del Rincón. “Y ya empezaron a decirme que querían bailar: la más chiquita siempre baila porque le encanta, pero nunca me lo esperé de ella”, agregó. “Así que llegamos a la madrugada del sábado acá, busqué ansioso esa misma madrugada a ver qué teníamos para preparar al otro día, así que tenía unas telas y empecé a coser lentejuelas para darle un poco más de color y el sábado fue el debut; hablamos con una comparsa, me dieron el OK y desde el primer momento que salimos fue impresionante el aliento de la gente para con ella, le daban más energía, más ganas, así que bailaba y bailaba”, recordó.

“Yo dije “no va a aguantar” -continuó Maximiliano-, eran tres cuadras y a cada rato yo le preguntaba si estaba bien o quería parar y ella me decía “no quiero parar, quiero seguir”, “quiero ganar” me decía; y, para mí, ganó”.

La palabra de Milagros

Milagros también conversó con El Litoral. Contó que su papá “es re bueno”, que “siempre me lleva a pasear a todos lados”, como a visitar a sus abuelos o “a tomar helado”. “Mi papá me ayuda a caminar y a pararme en el andador, mi hermanita me ayuda a andar y mi abuela a veces me ayuda a levantarme por si me caigo”, explicó.

Finalmente, Milagros adelantó que tal vez vuelva participar de alguna comparsa porque tiene “un montón de disfraces para bailar, incluso de payaso” y porque le “encanta bailar”. “Siempre me encantó bailar y le dije a mi papá que quiero bailar con mi hermanita y él dijo que sí y me hizo mi vestuario y yo quise seguir y gané porque mi hermana me ayudó un montón”, admitió.