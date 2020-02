https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 22.02.2020

FESTIVAL DE CINE DE BERLÍN Érica Rivas, una actriz que tiene mucho para decir

Cuini Amelio Ortíz

(Desde Berlín)

La sala de proyección de prensa internacional estaba llena en la mañana del viernes 21 de febrero. Se presentaba “El Prófugo”, trabajo argentino dirigido por Natalia Meta, con Érica Rivas en el papel protagónico, junto a un plantel de lujo que cuenta con Nahuel Pérez Biscayart, Cecilia Roth y Daniel Hendler.

“El Prófugo” no es un film fácil ni complaciente. Libremente inspirado en la novela de terror “El Mal Menor” de C.E. Feiling se trata de un trabajo con final abierto que propone diferentes reflexiones sobre ese estado incierto entre el sueño y la vigilia, entre la realidad y lo fantástico.

En conferencia de prensa su directora habló de sus dificultades por adaptar el libro y su definitiva decisión de solo nutrirse de algunos apuntes de Feiling para contar una historia que vive de la mano de una de las actrices mas importantes de Argentina, Érica Rivas, quien charló con El Litoral desde el hotel Hyatt de Berlín.

—¿Cuales fueron los criterios que te llevaron a elegir este guión?

—Apenas lo leí quedé profundamente impactada, ya que, a mi modo de ver, habla de cosas importantes, de zonas misteriosas, de cómo se desdibujan y se crean nuevos espacios en el deseo de una mujer. Y me resultó interesante cómo esta nueva percepción del deseo pueda crear una inquietud tan grande que da miedo, como en un film de terror.

—¿Fue difícil prepararte para este papel?

—Fue intenso, tomé lecciones de canto lírico, estuve investigando en el doblaje de películas, cosa que nunca había hecho. En Argentina, en doblaje se debe hablar con un castellano neutro evitando el acento nuestro, lo cual también era muy nuevo para mi. Fue una tarea de inmersión en el mundo del sonido, de la voz, del rumor, y lógicamente el trabajo de desmenuzar mi personaje junto a Natalia (Meta) quién al venir de la filosofía le da una lectura renovada y diferente a los personajes.

—Vos habías estado ya en el Festival de Berlín, pero en un secciones paralelas. ¿Como te sentís al participar en la competencia por primera vez?

—Y... ¿que te voy a decir? (risas) ¡Estoy re contenta, claro! Pero no me siento nerviosa, estoy tranquila, disfrutando de estar aquí, en Berlín, ciudad que tanto quiero.

—A que se debe que tengas una relación tan particular con esta ciudad?

—Hace varios años filmé una película, “Las lágrimas de mi madre” de Alejandro Cárdenas, una producción alemana, donde la mayoría del casting y la crew eran alemanes. Durante el rodaje conocí Berlín y desde esos años me quedaron aquí amigas y amigos entrañables. Es una ciudad a la que vuelvo siempre y tengo la certeza que algo, no del todo descifrable, me une a este sitio, casi misteriosamente.

Érica estuvo junto a la actriz Cecilia Roth, los actores Daniel Hendler y Nahuel Pérez Biscayart, el productor Benjamin Domenech y la directora Natalia Meta en rueda de prensa. El día era gris, como suelen ser los días de febrero en Berlín. Al final de la conferencia, Érica se apoderó del micrófono y con voz firme exclamó: “Yo quiero informarles a todos los presentes que en Argentina continuamos luchando por el aborto legal”. Los periodistas reaccionaron con un fuerte aplauso. Érica sonrió y de repente salió el sol en Berlín.